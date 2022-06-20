هجوم شرس على جامعة المنصورة بعد وقوع جريمة قتل أمام كلية الآداب

هاجم العديد من المواطنين جامعة المنصورة بعد البيان الذي أصدرته بشأن جريمة القتل التي وقعت أمام بوابة كلية الآداب. قتل طالب جامعي زميله بدم بارد ، غير مبال بأحد.

اشتعلت شرارة الغضب في نفوس المواطنين ، بعد صدور بيان جامعة المنصورة ، الذي اعتبره كثير منهم مخالفًا لنبل الجامعة.

غضب المواطنين على جريمة المنصورة

حالة من الغضب سادت بين جميع الطلاب وأولياء الأمور ، بسبب بيان جامعة المنصورة ، الذي يشير إلى أنه كان بإمكان الطالب دخول الجامعة بسلاح أبيض وأن الجريمة وقعت داخل الحرم الجامعي.

وانتقد أحد النشطاء بيان الجامعة قائلا: «كيف يمكن للطالب أن يدخل الجامعة بسلاح أبيض ويخرج ليذبح زميله بالسلاح معه؟».

وعلق آخر على الواقعة والبيان قائلا: «كل ما يهمك أن هذا حدث خارج الجامعة وكان الطالب يحمل سكيناً ويدخل الجامعة كالمعتاد».

قال آخر: «لا يوجد بيان يتناسب مع عزة جامعة المنصورة .. نرحم الأول للمتوفى ونأسف لهذا الحدث الشاذ على المجتمع ثم دافع عن الجامعة فالدفاع لن يساعد في شيء».

بيان جامعة المنصورة بشأن مقتل الطالبة نيرة

وكانت جامعة المنصورة قد أصدرت بياناً رسمياً لتوضيح ما حدث خلال الساعات الأخرى أمام الجامعة ، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت خارج الأسوار واعتقلت قوات الشرطة المتواجدة أمام الجامعة المتهم.

وطالبت جامعة المنصورة كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق في دقة ما يتم نشره حول الحادث حتى لا يثير الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.