هجوم ضد مشاعل الشحي لحديثها عَنّْ “إيجابيات الارتباط من يتيم” وزوجها يدافع

تعرضت الفنانة ومصممة الأزياء مشاعل الشحي لانتقادات من متابعيها بعد أن نشرت مقطع فِيْديو تحدثت فِيْه عَنّْ فوائد الزواج من يتيم.

وعرضت الشحي مزايا زواجها من اليتيم مصحوبة بالصور مع زوجها الإعلامي أحمد خميس قائلة “الشيء الإيجابي فِيْ الزواج من يتيم يقضي معي كل وقته ولا يحزن على أهله،” فكر بتبني كل الأيتام فِيْ العالم.

وأضاف “يحب أن ينشر السعادة، يفكر فِيْ الناس وكَيْفَ يسعدهم. سيعرف المعَنّْى الحقيقي للأسرة. سأعوض عَنّْ الجانب الذي فقده. لديه كتف يبكي عليها. عائلتي” هُو عائلته، وأنا لا أندم “على زواجي من يتيم”.

بعد أن تعرضت مشاعل الشحي لانتقادات من قبل متابعيها، قرر زوجها أحمد خميس، مشاركة الفِيْديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام ودافع بشكل غير مباشر عَنّْ زوجته، قائلاً “كان هناك الكثير من الانتقادات بسبب الفِيْديو وهم يخافون منه. فكرة الزواج بالذات إذا كان الانتماء مجهُولاً ”.

وأضاف خميس “نحن بحاجة لمنح الناس فرصة ليعرفوا كَيْفَ يشعر اليتيم حيال هذه القضية. أتذكر أحدهم قال أن شيئًا مفقودًا ولم يُعطى لهم، وأرى عكس ذلك تمامًا. لديك رأيك. فِيْ القضية “.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفِيْديو، بعضهم فهم نية الثنائي والبعض الآخر هاجمهم، متهمين مشاعل بعدم التعاطف مع الأيتام، خاصة عَنّْدما ذكر عبارة “لن يأسف على أسرته”. . “

من جانبه دافع عَنّْها الفنانة الشهِيْرة ريان جيلر قائلة “ماذا قصدت بكل شيء”، فِيْما علقت الفاشية مروة راتب “قدر من اللطف السخي”.

وكتبت الإعلامية لين أبو الشعار “ليس ما ادعى أنه يتيم، أي أن أسرته ماتت وهُو يعرفهم، إنه من دار الأيتام، ويمكن التقاط الفِيْديو بشكل إيجابي. هذا ما أنا عليه. رأيت، ويمكن أن يؤخذ بشكل سيء من قبل الأشخاص الذين يريدون انتقادك، أي كَيْفَ أنت “.

فِيْ سياق آخر ؛ كَمْا تعرض الثنائي لانتقادات شديدة مؤخرًا بعد أن نشر أحمد خميس مقاطع فِيْديو لزوجته وهِيْ تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لعملية جراحية.

شارك خميس فِيْ عدة مقاطع حيث ظهر مع مشاعل على حسابه على سناب شات، حيث ضحك أولها أثناء تصويرها وعلق، “عَنّْدما تتأثر بتأثير ping، ستفاجأ أن لدي صور”.

خلال المقاطع، بدت مشاعل متعبة للغاية وسألت زوجها إذا كانت تبدو جميلة فِيْ الصورة، بينما أكد لها أنها “جميلة وتضع مرشحًا على وجهها”.

وعلقت مشاعل الشحي وهِيْ تبكي “الفلتر ليس حلو. أنا أكرهك لخيانتك لي”، لكن أحمد خميس ظل يضحك ويمزح معها، معلقة “أنا أمزح معك من بالضبط، مشاعل هدية. “

وحاول أحمد خميس طمأنة الشحي بأنه مصاب بالهذيان بسبب تأثير “التخدير” نافِيْاً خيانته.

ولم يكشف الشاب الإماراتي عَنّْ تفاصيل الجراحة التي أجرتها زوجته مشاعل الشحي، وما إذا كانت تتعلق بمشكلة العمود الفقري.