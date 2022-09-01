هجوم ضد مها أحمد بعد انتقادها متابع “ما باخدش رزق الغلابة.. يا معفن”

أثارت الفنانة المصرية مها أحمد جدلًا كبيرًا بعد ظهُورها فِيْ بث مباشر لبرنامج “تيك توك”، بسبب تصريحاتها التي وصفت بالتعالي والاستفزاز.

وفِيْ التفاصيل تحدثت مها أحمد عَنّْ دور الفنانين فِيْ “تيك توك”، وأنه تحسن لأنهم دخلوا هذه المنصة، ووجهُوا كلمات احتوت على الكثير من “الغطرسة”، بحسب بعض المعلقين للرجل الذي شارك بعد أن أخبرها أن الفنانين حشروا نشطاء Tek.Tok فِيْ مصدر رزقهم.

وقالت مها مخاطبة الرجل نفسه “أنت تعلم أننا كَمْمثلين كنا فِيْ عروض أخرى، وكنا فِيْ العرض هنا، ونحن ندعمهم.

وأضاف “عَنّْدما تتكلم بهذه الكلمات لا تتحدث إلَّى إنسان مثلك. توقفت عَنّْ الحديث لربنا، وبالتأكيد يريد ربنا منك أن تخبره لماذا يا رب أنت فِيْ أزمة ضد البشر، لماذا تريد كذا وكذا، ولست مدينًا لك بكلام ربنا، بل أنت تفعل. لا تتحدث مع البشر لأن الأشخاص الذين زينوك فِيْ عقلك.

وتابع “فِيْ المقام الأول عَنّْدما قلت تيك توك، رفض الناس لأنني لم أسمع ذلك. الآن عَنّْدما دخلنا تيك توك تركت وجهنا، لأننا واجهة شريفة، يفترض أن تفرح”. ، لأنه إذا دخلت أختك أو ابنتك إلَّى Tik Tok، فقد رأيت أشخاصًا محترمين ولديهم محتوى وفنانين أرادت تخيلهم معهم. .

وختم بالقول “لا تخافوا أنهم عَنّْدما ذهبوا إلَّى المسرح وقفوا فِيْ طابور يتخيلوا أنفسهم معَنّْا، بسبب وجودنا على تيك توك بالقرب من العديد من الحجاج، ونرى أنفسنا أيضًا استفدنا كثيرًا. العالم كله يرىني ويفكر بي لأنني لا أعمل، من المفترض أن تكون فخوراً بي، متعفن “.

تعرضت مها أحمد لانتقادات شديدة بسبب حديثها، حيث وصفت بـ “المتغطرسة” أمام الجمهُور وتتحدث بغطرسة شديدة.

يشار إلَّى أن آخر أعمال مها أحمد كانت فِيْ الموسم الدرامي الأخير من رمضان، من خلال مسلسل “بيت القوة”، حيث تعاونت فِيْه مع مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج. وسام المدني.