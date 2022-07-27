هجوم على علا الفارس بعد تدخلها بأزمة أحلام العجارمة

ردت الإعلامية الأردنية علا الفارس على أزمة المذيعة أحلام العجرمة وزوجها وليد صقلاكي، بعدما كشف الأخير أنه استعاد ابنه بعد اختطافه لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يأتي زوجها. الخروج والنفِيْ. التاريخ.

قال له الفارس فِيْ تغريدة عبر تويتر “تذكرت ما قالوه عَنّْي، توقفت، طلبت إجازة وذهبت إلَّى الولايات المتحدة، ثم تعاقدت مع مكان آخر، استقلت وانهار العالم. أولهم زملاء الفتاة، وإلَّى أن كنت أنوي الإساءة لأهل سوريا أو غيرهم، لم أكتب خطابًا .. لقد تغيرت الأمور “.

وأضاف فِيْ تغريدة أخرى منفصلة “كَيْفَ تريدين اتهام زوجك بما فِيْ ذلك المحاكَمْ استخدام الأمر ضدها قانونيا لقد ظهر فِيْ مقطع فِيْديو. لم يشر إليه أحد. خرج واعترف وفوق أنه اتهمها بما لم يكن فِيْ داخلها لتبرير ما فعلته وحرض الرأي العام ضدها. لا أحب الظلم إطلاقا، أحلام لم أنوي الإساءة إليها، والأيام كافِيْة لتوضيح ذلك فِيْما بعد القانون له كلمته الأخيرة.

لكن علا الفارس لم تخلو من الانتقادات، خاصة من السوريين، بعدما انحازت مع زميلها ضد زوجها. أن بيانك خاطئ وصحيح يقول وهِيْ تقول لماذا لا تحترم القانون وتتركه يأخذ مجراه ويظهر الحَقيْقَة كاملة للجمهُور التسرع فِيْ الدفاع عَنّْ جانب دون الآخر هُو تحيز مخجل للغاية “.

كَمْا نشرت فتاة مقطع فِيْديو لقِصَّة زوج أحلام العجرمة وقالت فِيْ ردها على تغريدات علا الفارس “هذا أبوه للصبي. ما الذي يجب أن نكذب بشأنه على حساب الشعب السوري .. تخجل من وضعك .. قل حسنا .. أو التزم الصمت “.

ونشر شخص ثالث تعليقاً على نبأ توقيف أحلام العجرما عَنّْ العمل فِيْ قناة تي آر تي فِيْ سياق تصريحها “الكاذب” حول اختطاف ابنها من قبل العصابات فِيْ إدلب، وهاجم علا “أنت إعلامية. “. البوق، لا شيء أكثر من هذا.

وتابعت “لماذا لا تطرحون سؤالاً كهذا أيضاً عَنّْدما تتحدث عَنّْ تجارة وخطف أعضاء بشرية، فهذا لا يعَنّْي أنها تثير الرعب فِيْ قلوب الناس فِيْ اسطنبول وتحظر تشويه سماعات الرأس”. بعض الجنسيات العربية .. لماذا تكذب .. يفترض أن تكون مسئولاً عَنّْ قول له “فأجابت علا الفارس وريني أين قال تجارة الأعضاء إنه قتل عصابة من المهربين”. “.

وعلق أحد المتابعين “لكنهم لم يتهموا السوريين بالاتجار بالبشر والبذرة كانت مع والديهم. لقد اعتقلوا السوريين فِيْ سبيل الله وقفوا ما هم فِيْه”. ورد الفارس بقوله “هذا غير صحيح، وهذا ما أثبتته السلطات، وإذا كان الجاني سوريًا أو متفقًا مع جهة أخرى، فهذا ليس اتهامًا للسوريين ككل، لتعميم لغة الجاني”. الجهل والأبعاد التي يتم فِيْها تشويه الأشياء على المواقع الإعلامية مقززة ومعيبة “.

من ناحية أخرى، أيد العديد من المعلقين تعليقات علا الفارس على الموضوع، فِيْما كانت هناك وجهات نظر عديدة، منها التعاطف مع أحلام العجارمة وآخرين ممن ساندوا زوجها وقصته.

وثقت أحلام العجرمة، قبل أيام، مقطع فِيْديو على حسابها على إنستجرام يظهر لحظة لقائه بابنها الوليد على الحدود السورية التركية، وعلقت “بعد ثلاثة أسابيع من اختطافه، كرمني الله بإعادتي لي”. مولود جديد. طفل لي سليم معافى، الحمد لله “.

وأضاف “منذ 3 أسابيع فقدت فجأة أثر الوليد فِيْ اسطنبول حيث كان يقيم. وبعد اتصالات مكثفة مع السلطات التركية علمت أن الوليد تعرض للاختطاف والتهريب من قبل عصابة من تجار البشر ونقله. إلَّى إدلب سوريا بشكل عرّضه لخطر الموت “.

من جهته رد زوجها الصقلاكي فِيْ بث مباشر عبر صفحته على إنستجرام “أنا من أصل لبناني وجنسية تركية، ولا أقبل أن تتحول مشكلة عائلية إلَّى تشويه لصورة أي من الحبيبين”. دول وتركيا وسوريا وخاصة أهلنا فِيْ شمال سوريا الحبيب.

وأشار إلَّى وجود خلافات بين الزوجين منذ 10 أشهر، ودعوى قضائية فِيْ المحاكَمْ التركية للحصول على حضانة الطفل، وأن المحكَمْة أصدرت قرارها برؤية ابنه مرة واحدة فِيْ الشهر، لكن بشروط الأم. قال إنه مثل رؤيته فِيْ المركز التجاري وحده وبوجود حارس.

اعتبر أبو الوليد ما فعلته أحلام العجرمة عَنّْدما نشرت مقطع فِيْديو على حسابها على “إنستجرام” لحظة استقبالها ابنها عَنّْد معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا شمال حلب. وأكد فِيْ فِيْلم “الفِيْلم الهندي” أنه لا توجد عصابة من الخاطفِيْن أو أي شيء من هذا القبيل.