هدافو الدوري السعودي (3).. ثلاثي الشباب يشعلون المنافسة

سقط الستار على الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، اليوم السبت، حيث شهد هذا الأسبوع فوز الهلال والنصر والشباب والاتحاد.

ويتصدر الشباب ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط، ويحتل الهلال المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والنصر فِيْ المركز السادس برصيد 6 نقاط.

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فِيْ السطور التالية تتبع “السعودية الرياضية” مخطط التهديف لدوري روشان السعودي.

ويتصدر ثنائي الشباب كارلوس جونيور وجوانكا الصدارة بثلاثة أهداف فِيْما يأتي المغربي مراد باتنة لاعب الفتح فِيْ المركز الثالث بهدفِيْن.

وفِيْ المركز الرابع، يحتل الإسباني سانتي مينا مهاجم الشباب هدفِيْن، بينما يحتل النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال المركز الخامس بنفس التوازن.

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