هدافِيْ الدوري السعودي (2).. نجوم الهلال والشباب يسيطران على القمة

أسدل الستار، اليوم السبت، على الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023، حيث شهدت الجولة فوز الهلال والشباب، وسقوط النصر والنصر. .- الاتحاد.

وفِيْ الجولة الثانية، وصلت 5 أندية إلَّى 6 نقاط، وفازت فِيْ مباراتين من أصل مباراتين الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، الدمك.

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فِيْ السطور التالية، تتبع “السعودية الرياضية” جدول أفضل الهدافِيْن فِيْ دوري روشان السعودي.

ويتصدر خمسة لاعبين صدارة هدافِيْ دوري روشان السعودي بهدفِيْن، وهم نادي الهلال “موسى ماريغا وأوديون إيغالو”، وثنائي الشباب “سانتي مينا وكارلوس جونيور”.

والنجم المغربي مراد باتنة اقتحم قائمة الهدافِيْن، جناح نادي الفتح، بعد تسجيله هدفِيْن.

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