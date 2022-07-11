هداف الدوري المغربي يدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

دخل الكونغولي جوي مبينزا، مهاجم فريق الوداد الرياضي المغربي، حسابات مديري النادي الأهلي في السوق الصيفي.

استعدادًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفكر شركة النادي الأهلي لكرة القدم في التعاقد مع مبينسا، بعد تألقه الموسم الماضي مع الوداد البيضاوي المغربي.

مبينسا معار من الوداد لموسم واحد من نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

لم تقم إدارة نادي الوداد المغربي بتفعيل بند الشراء الخاص بجوي مبينزا حتى الآن، إذ تحتوي على بند يمكن من خلاله ضم اللاعب مقابل 600 ألف دولار، بشرط الاتفاق مع اللاعب على ضمه بشكل دائم.

وأشارت عدة تقارير مغربية إلى احتمال رحيل اللاعب، خاصة مع الراتب الضئيل الذي يتقاضاه من بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

ويريد من الأندية السعودية التوقيع معه خلال سوق الانتقالات الصيفي 2022.

كما تم ترشيحه للانتقال إلى النادي الأهلي المصري خلال الموسم المقبل.