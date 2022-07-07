هداف سويسرا يحدد مصير مصطفى محمد في جالاتا سراي

يظل مصير مصطفى محمد نجم المنتخب المصري غامضا مع ناديه الحالي غلطة سراي، نظرا لعدم حسم موقف اللاعب سواء ترك النادي أو الاستمرار معه في الموسم المقبل.

وتشير جميع المؤشرات إلى رحيل مصطفى محمد المقبل في الموسم المقبل، في ظل تراجع مستواه ورغبة اللاعب في مواجهة تحد جديد الموسم المقبل.

وأكدت الصحافة التركية أن موافقة نادي غلطة سراي على رحيل لاعبه مصطفى محمد مرتبطة بإضافة مهاجم جديد للفريق.

ذكرت صحيفة ميلييت أن إدارة غلطة سراي بدأت العمل لإتمام صفقة تشمل السويسري هاريس سيفيروفيتش، مهاجم بنفيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لعب 15 مباراة فقط مع بنفيكا الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

انضم مصطفى محمد إلى تدريب غلطة سراي قبل أيام استعدادًا للموسم المقبل.

أشارت تقارير تركية الأسبوع الماضي إلى أن نادي غلطة سراي حدد سعر بيع مهاجمه مصطفى محمد بـ 10 ملايين يورو هذا الصيف.