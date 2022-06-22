هدايا تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2022 مع افضل طرق شحن PUBG MOBILE

تحديث PUBG Mobile الجديد والذي تم الإعلان عنه أمس من خلال الفيديو الترويجي الذي أصدرته PUBG والذي يظهر فيه الإمكانات الجديدة التي تم وضعها في التحديث الجديد مثل مصنع سيارات Tesla إلى خريطة اللعبة ، بالإضافة إلى مجموعة التحسينات الجديدة والهدايا التي تقدم الشركة لأولئك الشباب الذين يقومون بتنزيل التحديث الجديد ، وفي هذا التقرير نقدم لكم آلية الشحن والتحديث.

هدايا تحديث لعبة PUBG Mobile الجديدة 1.5.0 تحديث

ميزات التحديث الجديد لعبة ببجي موبايل يحتوي على تحسينات لمستشعر الجيروسكوب عند التصوير ، بالإضافة إلى دعم الشاشة بمعدل 90 إطارًا في الثانية ، وكذلك تعديل الوقت الذي يبقى فيه اللاعبون فيه بعد الفوز ، وكذلك مجموعات كبيرة من التحسينات الجديدة ، ولكن أبرز التعديلات والإضافات الجيدة التي تمت في التحديث هي كالتالي:

تقنية مكافحة الجاذبية التي تمكن اللاعب من التحليق فوق الماء بشكل متكرر.

تستخدم خطوط الخدمة الفائقة كوسيلة نقل.

الدراجات النارية المضادة للجاذبية التي تعمل تقريبًا مثل MG 3 Gun عادي.

حجم تحديث PUBG MOBILE الجديد

أوضح مطور اللعبة ببجي حول توفرها للتحديث الجديد للعبة مما يتطلب من اللاعبين قبل تنزيل توفر مساحة خالية على الجهاز قبل البدء تحميل تحديث ببجي موبايل على جهازك المحمول سواء كان Android أو iPhone أو حتى الكمبيوتر ، حيث يختلف حجم التحديث الجديد لنظام Android عن حجم التحديث الخاص بـ iPhone ، فيكون حجم التحديث الجديد كما يلي:

حجم تحديث PUBG Android هو 686 ميجا بايت.

أما عن حجم التحديث الجديد لأجهزة iPhone فهو يتطلب مساحة لا تقل عن 1.64 جيجا بايت.

هدايا ومكافآت تحديث Pubg

عرض الشركة ببجي هدايا مجانية متعددة للجوال للمستخدمين بعد تنزيل التحديث الجديد للعبة من 9 يوليو 2021 إلى 16 يوليو 2021. تشمل هذه الجوائز والهدايا حقيبة الظهر الفيكتورية و BP 2.888 بالإضافة إلى AG100 ، حيث يمكنك تنزيل التحديث الجديد على جهازك بمجموعة بسيطة من الخطوات تبدأ بالذهاب إلى متجر Google Play أو Apple Store ثم البحث عن pubg mobile 1.5 وتنزيل التحديث الجديد.

طرق شحن أدوات PUBG

هناك طرق عديدة للشحن لعبة ببجي موبايل تقدم معظم هذه الأساليب للاعبين هدايا مجانية متعددة ، ولكن ربما تكون الطريقة الأسهل والأكثر أهمية للملايين هي ببجي موبايل مجاني من midasbuy تتطلب هذه الطريقة فقط تسجيل رقم الهوية الخاص بك ، والضغط على رمز البلد وكمية الشحن وطرق الدفع فقط. تمكنك هذه الطريقة من الوصول إلى عدد كبير من عناصر واجهة المستخدم المجانية.

يمكنك أيضًا اتباع خطوات شحن لعبة PUBG Mobile بالذهاب إلى خدمات شركات الاتصالات Vodafone. ما عليك سوى الانتقال إلى رابط موقع Vodafone عبر خدمات الإنترنت ، ثم البدء بالضغط على الصفحة الرئيسية ثم اختيار عدد رموز PUBG Mobile التي تريدها ، ثم تحديد المبلغ والنقر فوق مفاتيح التحويل إلى حساب PUBG MOBILE الخاص بك.

لقد جئنا معكم إلى ختام شرح الهدايا تحديث لعبة PUBG Mobile جديد بأفضل طرق شحن PUBG MOBILE.