هدف الأهلي والزمالك يقترب من الدوري الإماراتي

يقترب هدف ناديي الأهلي والزمالك من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في حين أوضح نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين أن جون إيبوكا البالغ من العمر 25 عامًا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي إنبي، على وشك المغادرة لدوري الإمارات.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة نظيره المستقبل في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي والمستقبل يوم الثلاثاء 12 يوليو.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة و 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وكان جون إيبوكا قد دخل في مصلحة الأهلي والزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.