“هدف بثلاث نقاط”.. أرقام متواضعة لدبابة النصر أمام الوحدة

قاد الدولي الكاميروني، فنسنت أبو بكر، مهاجم فريق النصر الأول لنادي النصر، فريقه للفوز على ضيفه الوحدة، فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، لعام 2022. الموسم- موسم 2023 الرياضي.

وتغلب فريق نادي النصر لكرة القدم على نظيره الوحدة (1-0)، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وأحرز الكاميروني فنسنت أبو بكر هدف الفوز فِيْ الدقيقة الثالثة مستخدما تمريرة عرضية لتسديد رأسية فِيْ الزاوية اليمنى لمرم الوحدة.

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اعرف ارقام ابو بكر مقابل الوحدة.

وخاض أبو بكر المباراة كاملة حيث نجح فِيْ تسجيل الهدف الوحيد فِيْ المباراة بضربة رأس فِيْ الدقيقة الثالثة من المباراة.

ولم يخلق أبو بكر أي فرص لزملائه فِيْ المباراة، فِيْما لمس الكرة 30 مرة فقط خلال المباراة.

وصلت نسبة إتمام التمرير إلَّى 88٪، وقام بمراوغة واحدة فقط من 5، وفاز بأربعة من 11 تدخلات، مقابل 6.9.

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