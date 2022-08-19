هدف خارج الملعب للقاء الاتحاد وأبها..ومفاجأة “تكتيك” سانتو للدوري

يلتقي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع نظيره فِيْ أبها مساء الجمعة، فِيْ إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

الاتحاد يدخل الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بسلسلة اتفاقيات جديدة ؛ وعلى وجه الخصوص “المصري طارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا وأحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي”.

وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية اليوم الجمعة، فإن المدرب البرتغالي نونو سانتو سيدفع، فِيْ مباراة أبها الودية، العَنّْاصر التي ستلعب مباراة العدالة، فِيْ اليوم الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفِيْن. .

وفِيْ السياق ذاته، اكتفى سانتو باللعب ضد أبها بثلاثة مدافعين، وأنه سيكون ناديًا حقيقيًا للفريق قبل لقاء العدالة.

من جهتها، تعقد إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي لقاء مع نظيره بنادي أبها، بعد المباراة الودية التي ستجمع الفريقين.

وجاءت جلسة اللقاء بين إدارتي الاتحاد وأبها بهدف إقناع مسؤولي “قائد الجنوب” بالموافقة على إقراض اللاعب صالح العمري لفريق الجداوي لموسم واحد فقط.