“هدف” يدشن مبادرة الإرشاد المهني فِيْ 13 جامعة

أطلق مدير عام الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن ​​عبدالله الجويني، بمقر الصندوق بالرياض، مبادرة التوجيه المهني فِيْ الجامعات من خلال إنشاء مكاتب إرشادية فِيْ 13 جامعة حكومية وخاصة، بحضور عدد من ممثلي الجامعات وقيادات وموظفِيْ الصندوق.

تهدف المبادرة إلَّى المساهمة فِيْ مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتمكين الطلاب والخريجين من التعرف على المهارات والاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع العمل.

تنطلق المبادرة من أهمية الشراكة والتكامل مع الجامعات لتعزيز مفهُوم التوجيه الوظيفِيْ وتنميته بين الطلاب والخريجين، والمساهمة مع الجامعات فِيْ تطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية، سعياً لزيادة فرصهم الوظيفِيْة فِيْ مختلف قطاعات وتخصصات سوق العمل.

تتمحور أهداف المبادرة حول رفع مستوى الخدمات المقدمة فِيْ التوجيه المهني للطلاب والخريجين، ورفع مستوى المعرفة لدى المستفِيْدين من الانغماس الذاتي وقدراتهم وربطهم بكافة التخصصات والمهن، وتنمية مهارات التخطيط الوظيفِيْ لدى الطلاب. ومساعدتهم على اتخاذ القرارات التعليمية والمهنية المناسبة للحصول على وظيفة، وكذلك المساهمة فِيْ زيادة الوعي بأهمية المهن والمهارات المطلوبة فِيْ سوق العمل والمهن المستقبلية، ورفع مستوى ثقافة العمل وأهميتها، وربطها. المرشدون المهنيون مع قطاع التعليم ليكون همزة الوصل بين الصندوق وجميع شرائح المستفِيْدين.

وفقًا لنطاق المبادرة، سيتم تسجيل طلاب الجامعات والخريجين فِيْ برامج الصندوق ذات الصلة، بما فِيْ ذلك بوابة التطوير الوظيفِيْ والتوجيه (Sobol)، ومنصة التدريب الإلكتروني (Doroob)، وبرنامج التدريب الصيفِيْ “Saifi”، و البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وبرنامج التدريب أثناء العمل. (تمهِيْر)، برنامج دعم الشهادات المهنية المهنية، بالإضافة إلَّى برنامجي دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، ودعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة”.

تستهدف المبادرة فِيْ مرحلتها الأولى 13 جامعة حكومية وخاصة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فِيْصل، جامعة الملك سعود، جامعة دار العلوم، جامعة الملك خالد، جامعة جازان، جامعة نجران، جامعة المستقبل، جامعة الحدود الشمالية، الجوف. الجامعة وجامعة حائل وجامعة طيبة. جامعة جدة وجامعة الباحة.

تشمل خدمات مكتب التوجيه المهني تقديم جلسات إرشادية مهنية (فردية وجماعية)، واختبارات لمقياس الميول والقدرات المهنية، وتقديم ورش عمل (حية وعَنّْ بعد)، والتعريف ببرامج وقدرات الصندوق ذات الصلة وربطها، والمشاركة فِيْ الفعاليات. والمنتديات، وبناء وتطوير ملف تعريف المستفِيْدين على بوابة “طرق” وبناء السير الذاتية.