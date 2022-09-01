“هدف” يدعم توظيف أكثر من 160 ألف سعودي فِيْ القطاع الخاص منذ مطلع 2022

كشفت “هدف” السعودية عَنّْ دعمها لتوظيف أكثر من 160 ألف مواطن للعمل فِيْ منشآت القطاع الخاص، من بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية يوليو الماضي، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، بحسب البيانات. من المرصد الوطني للعمل.

وأوضح الصندوق أن عدد المنشآت المستفِيْدة من خدمات وبرامج دعم التشغيل خلال نفس الفترة تجاوز 42 ألف منشأة. 63٪ منهم مؤسسات متوسطة وصغيرة.

تقدم هدف العديد من المبادرات والبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المؤسسات فِيْ جميع الأنشطة والقطاعات والمهن. وتشمل هذه البرامج برنامج دعم التوظيف، وبرنامج “تمهِيْر” للتدريب على رأس العمل، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية.

وتشمل البرامج برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وبرنامج دعم حضانات الأطفال “قرة”، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، ومنصة التدريب الإلكترونية الوطنية “دروب”، وبرنامج التوجيه والإرشاد المهني “سوبول”. وغيرها من المبادرات الداعمة لتوطين العديد من القطاعات فِيْ سوق العمل.