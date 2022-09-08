من هي هدى بنت ممدوح ويكيبيديا ، هدى بنت ممدوح امرأة سعودية تمت تحرير رقبتها واخراجها من السجن في يوم الاربعاء في السابع من شهر سبتمبر لعام 2022، حيث قامت بالتوسل الى قبيلتها وأقاربها في الحصول على الدية لتحريرها من السجن وهدى بنت ممدوح أسيرة في السجن ارتكبت جريمة قتل وتم سجنها، ولكن بعد هذا تم عتق رقبتها من السجن بمبلغ ثمانية ملايين ريال سعودي، هذا مبلغ كبير دفعه أهلها لفك رقبتها من الإعدام ودية لخروجها من السجن.

عتق رقبة هدى بنت ممدوح

كتب احد الأشخاص عبر تويتر اسمه “محمد الحلم” ان والدة السجينة وابنه قاموا بالذهاب الى اهل العطاء والخير لمساعدتهم في اخراج الديه لبنتهم وتم طرح الديه واستكمال مبلغ ثمانية مليون ريال سعودي، تم سجن هدى ممدوح اثرا جريمة القتل التي ارتكبتها في السعودية، اهل المقتول قاموا بعمل قضيه لشنق هدى ممدوح ولكن طلبوا دية ثمانية ملايين ريال سعودي، فقامت أمها واختها بالذهاب الى أهل الخير وطلب الديه للإخراج واعتاق رقبه ابنتهم فقام اهل الخير بجمع مبلغ ثمانية ملايين ريال سعودي ودفعهم لأهل المقتول وتم اعتاق رقبه هدى بنت ممدوح.

هدى بنت ممدوح ويكيبيديا

هدى بنت ممدوح هي فتاه سعودية قامت بقتل في السعودية، وتم سجلها اثر هذه الحادثة ليتم معاقبتها على ما فعلته ولكن توسلت الى أهلها والى اهل المقتول ان يخرجوها، فقامت أمها واختها بالذهاب الى اهل الخير للحصول على ديه لإخراجها من السجن وتم جمع مبلغ ثمانية ملايين ريال سعودي لإخراجها من السجن، وتم اعتاق رقبتها في اليوم الخميس الثامن من شهر سبتمبر عام 2022م.

قصة هدى بنت ممدوح

بالحديث عن قصه هدى بنت ممدوح فهي سعودية قامت بقتل احد الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وتم سجنها سنوات عديده ولم يتم التأكد انها قد قتلت او لا، وخرجت من السجن في ديه مقدارها ثمانية ملايين ريال سعودي حيث قامت والدتها وابنتها في التواصل مع الأشخاص من أهل الخير واخراجها من السجن.

هذا بخصوص هدى بنت ممدوح التي قامت بالقتل وتم سجنها، ولكن قد خرجت بمبلغ سخي من أهل الخير للحصول الدية ولإخراجها من السجن.