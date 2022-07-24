هدى حسين مجرمة فِيْ “ست الحسن”.. وسعاد العلي تصفعها على وجهها

الفنانة العراقية المقيمة فِيْ الكويت، هدى حسين، تلعب دور البطولة فِيْ مسلسل جديد استحوذ على اهتمام الجمهُور منذ بداية حلقاته الأولى.

تصدر اسم المسلسل الخليجي “اجلس الحسن”، وكذلك اسم “هدى حسين”، الصيحة على تويتر، بعد أن تم عرضه على منصة “شاهد VIP”، مصحوبًا بالعديد من التعليقات الإيجابية التي تشيد بالقوة. من العمل الدرامي.

سيطر الغموض على أجواء الحلقة الأولى خاصة حول شخصية “ست الحسن” التي قدمتها الفنانة هدى حسين والتي يبدو أنها تخفِيْ الكثير عَنّْ ماضيها المظلم.

وظهر ذلك فِيْ المشهد الذي جمعها مع الفنانة سعاد علي التي شاركت معها شخصية “زليخة”، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما انتهت بصفعها لها “ست الحسن”. على وجهها بعد أن فاجأها عَنّْدما علم أن المنزل الذي كانت فِيْه قد حصل عليه بعد أن زورت أوراقها.

على جانبك؛ ونشرت الفنانة سعاد العلي المشهد الذي تعرضت فِيْه الفنانة هدى حسين للصفع عبر حسابها على “انستجرام”، وعلقت على “ست الحسن …”. الانسجام فِيْ الشعور والأداء.

هدى حسين كانت تشتاق لجمهُورها لمسلسل “اجلسوا الحسن” من خلال مقطع فِيْديو ظهر فِيْه أبطال العمل، والذي نشرته بنفسها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام منذ فترة، وتفاعل الجمهُور معه كثيرًا، وعبروا عَنّْ رغبتهم فِيْ مواصلة العمل.

تعيش هدى حسين عبر “ست الحسن” تجربة فنية جديدة من خلال تقديم شخصية غنية بالتفاصيل ويصعب التعامل معها كالمجرم وتتصرف الشخصية بكل قسوتها فِيْ جو من الغموض والغرابة. ، يتم الكشف عَنّْ الكثير من الأسرار خلال ورش العمل.

و “ست الحسن” هُو مسلسل مكون من 8 حلقات، من إنتاج شركة إيجل فِيْلمز / جمال سنان، وإخراج باسم شعبو، وتأليف محمد وعلي عبد الحليم شمس، وبطولة هدى حسين ونجوم خليجيين مختلفِيْن من بينهم عبد المحسن. النمر، أحمد الجسمي، سحر حسين، هند البلوشي، حبيب غلوم، علاء شاكر، شيخة البدر، سعاد علي، هدى الغانم، سعيد سالم، حسن رجب وغيرهم.

بالعودة إلَّى هدى حسين، حقق نجاحًا كبيرًا فِيْ مسلسل “من شارع الهرم إلَّى”، وهُو إنتاج كويتي، تم تصويره فِيْ الإمارات العربية المتحدة، ودخل سباق رمضان لعام 2022.

المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، ويشارك فِيْ بطولته هدى حسين، وخالد البريكي، وليلى عبد الله، وعبد المحسن القفاص، ونور الغندور، ومرام، وخالد الشاعر، وإيمان آل. – الحسيني.