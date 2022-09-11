هدى رمزي لم أرتد الحجاب.. والشيوخ لا علاقة لهم بابتعادي عَنّْ الفن

كشفت الفنانة المصرية، الغائبة عَنّْ المشهد الفني، هدى رمزي، عَنّْ أمور كثيرة تتعلق بحياتها، وعودة ارتدائها للحجاب بعد ظهُورها.

ورفضت رمزي شرح الأسباب التي دفعتها لترك المشهد الفني لفترة طويلة، وأعادتها لأسباب شخصية، وعلقت بقولها “أنا أحترم الفنانة التي تحترم حياته الشخصية”.

كَمْا نفت الفنانة المصرية، فِيْ تصريحات لبرنامج “أقوال الشعب” الذي قدمته المنفذة ياسمين عز، ما تردد عَنّْ تأثير بعض المشايخ عليها فِيْ قرارها الابتعاد عَنّْ الفن “لست مقتنعة بذلك”. شخص ما يجبرني على القيام بشيء ما وعدم السير فِيْ المسارات التي يقولها لي الشيخ “.

هدى رمزي تنفِيْ ارتدائها الحجاب

ولفتت هدى رمزي إلَّى أنها لم ترتدي الحجاب قط كَمْا ترددت عَنّْه، مشيرة إلَّى أنها لجأت فقط إلَّى الاحتشام فِيْ ملابسها، مشيرة إلَّى أن للحجاب قواعد خاصة لم تكن قد نفذتها من قبل.

وزعم أنه لم يلتق قط بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي “لم أقابله ولا علاقة لي بالشيوخ”.

وتابعت هدى رمزي حديثها أنها حضرت فِيْ وقت سابق جلسة دينية نظمها أحد أصدقائها، لكنها لم تعجبها هذه الأجواء، واضطرت إلَّى مغادرة الحدث قبل انتهائه، بحسب روايتها.

كَمْا أشارت إلَّى أنها ابتعدت خلال السنوات القليلة الماضية عَنّْ الوسط الفني ورفضت أي فرصة للمشاركة فِيْ أي عمل، رغم أنها كانت تشعر بالحنين إلَّى العمل.

وعزت الفنانة المصرية سبب رفضها المشاركة فِيْ أي عمل، إلَّى خوفها من تقديم دور لا يحظى بإعجاب الجمهُور، خاصة بعد السمعة الطيبة التي حققتها خلال سنوات عملها “لا أريد ذلك”. افعلوا شيئًا يقولون لها (ما أعادها) “.

وأبدى هدى حزنه على “تراجع الفن المصري”، بحسب رأيه “يزعجني أن مصر التي كانت لها قيادة فِيْ العالم العربي والشرق الأوسط، بقيت فِيْ لبنان وسوريا والأتراك والهند قبل ذلك. .. “

ابتعدت هدى رمزي عَنّْ الفن عام 1993

يشار إلَّى أن الفنانة هدى رمزي، تركت العمل الفني عام 1993، وهِيْ ابنة المخرج حسن رمزي، وشقيقه المنتج السينمائي محمد رمزي.

ومن أبرز أعمال “هدى” “أبهة حنفِيْ، جري الوحوش، حفرة الحرمان، عمر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، فستان أبيض” ومسلسل “أحلام الطفل الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام”.، الزوجة هِيْ آخر من تعلم وحب وأشياء “. وآخرون علي الزيبق.