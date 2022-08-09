هدية “النور”.. دعم إماراتي يعيد وهج أقدم مدن اليمن التجارية

بعد سنوات من الظلام بعد حرب الحوثيين، أضاءت مدينة المخا اليمنية، بعد أن تم توصيلها بالكهرباء من محطات قدمتها الإمارات كهدية لليمن.

أبدى سكان مدينة المخا، التي تعد من أقدم المدن التجارية فِيْ اليمن، سعادتهم برؤية عودة الكهرباء إلَّى منازلهم ومصالحهم التجارية من خلال محطة كهرباء بديلة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمدينة حوالي عام. قبل دخول الخدمة رسميًا منذ يومين، بعد الانتهاء من معالجتها.

الكهرباء كانت العقبة الرئيسية الوحيدة أمام تحول مدينة المخا، التي تضم ميناءًا تاريخيًا حيويًا يحمل نفس الاسم، إلَّى بيئة استثمارية، لكن عائدها الأخير يجعلها وجهة لرأس المال التجاري والقطاع الخاص، بحسب يمني. المسؤولين.

وبحسب مدير السلطة المحلية فِيْ المخا اليمنية، باسم الزريقي، فإن نحو 5000 منزل ومنشأة تجارية تستفِيْد من المشروع الكهربائي الجديد المقدم كهدية من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر زعيم المقاومة الوطنية نائب رئيس مجلس الإدارة. مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.

وقال المسؤول المحلي إن نائب الرئيس صالح أشرف على جهُود إعداد وتشغيل محطة الكهرباء وقدم دعما كبيرا لإنجاح مشروع الطاقة الأقل تكلفة بين المشاريع القائمة على البيع التجاري للكهرباء.

وأوضح، فِيْ تصريحات خاصة للعين الإخبارية، أنه تمت الموافقة على تكلفة كيلوواط واحد من الكهرباء بنحو 60 ريالا، فِيْما تصل التكلفة فِيْ مدينة تعز إلَّى 900 ريال، أي ما يعادل دولار واحد، وفِيْ المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ميليشيا، دولار ونصف.

وستساهم منحة المشتقات النفطية التي تقدمها المملكة العربية السعودية فِيْ دعم المحطة التي تزودها دولة الإمارات بالوقود، فِيْما ستذهب إيراداتها لمصاريف تشغيل العمال للحفاظ على إمدادات الكهرباء.

كهرباء الرياح

وتضم المخا محطة حكومية بسعة 100 كيلووات غطت عددًا من المحافظات قبل أن تتوقف عَنّْ العمل بسبب نهب مليشيات الحوثي مخازن المعدات وقطع الصيانة للمحطة البخارية أثناء حرب تحرير المدينة مطلع عام 2017.

وبحسب المسؤول اليمني، تدرس السلطة المحلية فِيْ مديرية المخا مع الجهات المختصة عملية ربط عدد من المدن الثانوية بالقرب من المخا بالكهرباء، بعد الانتهاء من ربط جميع أحياء مدينة المخا بالتيار من هدية النور التي تقدمها دولة الإمارات.

وكشف الزريقي عَنّْ جهُود يقودها نائب رئيس مجلس قيادة الرئاسة العميد طارق صالح لإحياء مشروع توليد طاقة الرياح الذي تعثر بسبب انقلاب الحوثي وكان من المقرر أن تكون مديرية المخا لتنفِيْذه.

تعود فكرة مشروع توليد طاقة الرياح إلَّى سنوات ما قبل انقلاب الحوثي عام 2014، عَنّْدما اتخذ محافظ تعز السابق خطوات عملية لإكَمْال المشروع بعد الموافقة على دراسته.

نتيجة جهُود رئاسية وإماراتية

تدير مؤسسة الكهرباء التابعة للحكومة اليمنية مشروع كهرباء المخا الذي يشكل إنجازاً هاماً للمقاومة الوطنية بدعم من الإمارات التي أضاءت مجدداً مدينة قديمة تضم أقدم موانئ البن والميناء الأول فِيْ اليمن. شبه الجزيرة العربية.

قام مدير مؤسسة كهرباء المخا م. وقال عبده حسن، إن المولدات الكهربائية الجديدة بقدرة 10 ميغاوات، مكنت من إعادة الكهرباء إلَّى مدينة المخا بسعر مخفض، وكذلك إصلاح الشبكة الحكومية.

وأوضح أن نائب رئيس الدولة طارق صالح والإمارات قدما دعما كبيرا ومتكررا لإعادة تأهِيْل وتشغيل محطة المخا البخارية، وأن الفرق الفنية قطعت شوطا طويلا وهِيْ شبه جاهزة. إلا أن استهلاكها من المازوت سيؤثر سلباً على السعر فِيْ مدينة صغيرة بحجم المخا، وبالتالي لن يتمكن المواطن من دفعه.

ولفت إلَّى أن مصاريف تشغيل محطة المخا البخارية مرتفعة للغاية وتتطلب إيرادات كبيرة للتشغيل أو تدخلا كبيرا من الدولة وتعمل بكامل طاقتها فِيْ محافظة تعز على الأقل حيث لا تستطيع مدينة المخا تحمل نفقاتها. نفقات.

وأضاف “إن توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي قررت تخفِيْض السعر من هدية النور الإماراتية إلَّى حدود المصاريف التشغيلية فقط، وذلك من أجل تخفِيْف الأعباء على المواطنين فِيْ ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها المواطنون. يمر الشعب اليمني نتيجة تداعيات الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي.

وتأتي عودة الكهرباء إلَّى مدينة المخا على البحر الأحمر نتيجة جهُود مضنية ودعم سخي للمقاومة الوطنية، بدعم إنساني وإغاثي وخدمي كبير من دولة الإمارات يمتد إلَّى مختلف المناطق اليمنية، وخاصة الساحل الغربي، على مدى 7 سنوات.

الكهرباء هِيْ عماد أي اقتصاد وأحد مقومات الحياة فِيْ اليمن، ويعد ضعفها من أهم معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفِيْر الخدمات الأساسية، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والصحة.