هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي فِيْ الصيف

تأثير التين الشوكي على الجسم هذا آخر ما يقلق كل محبي هذه الفاكهة الموسمية الموجودة فِيْ الصيف والذين لا يستطيعون تقشيرها بأنفسهم بسبب الأشواك التي تتواجد فِيْ اللحاء الخارجي للتين الشوكي، ولكن ما هِيْ الأضرار التي يمكن أن تحدث من الأكل وإذا كان هناك بالفعل ضرر من تناول عدة ثمار من هذه الفاكهة يوميا أم أنها مجرد شائعات تدور حولها فهذا ما سنتعامل معه فِيْ السطور التالية.

تأثير التين الشوكي على الجسم

تعد فاكهة التين الشوكي من الثمار التي يأكل فِيْها الإنسان عدة منها على التوالي لما لها من طعم حَلْو ومميز، وهذه من عيوب الاستهلاك المفرط للتين الشوكي، وذلك على النحو التالي

خفض ضغط الدم

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم، لذلك فهُو لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم لأنه يمكن أن يسبب انخفاضًا حادًا فِيْ ضغط الدم.

يضر الكبد والأمعاء.

تتكون ثمرة التين الشوكي من عدد كبير من البذور التي يصعب هضمها، لذلك يصعب هضمها، مما قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء.

زيادة الوزن

يحتوي على نسبة من السكر مما يزيد من معدل السعرات الحرارية التي تصل للجسم فِيْ اليوم.

ضار بالمرأة الحامل

يحتوي التين الشوكي على كَمْية كبيرة من الألياف الغذائية التي يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات لدى النساء الحوامل، مما يجعلهن يشعرن بعدم الراحة، كَمْا أنه يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، مما يضر بشكل غير مباشر بصحة المرأة الحامل.

كَمْا أن البذور الموجودة فِيْ شجرة التين يمكن أن تؤدي إلى الإمساك الذي يعتبر غير مرغوب فِيْه للحوامل فِيْ الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

نقص سكر الدم

عند تناول التين الشوكي يشعر الشخص بالامتلاء لبعض الوقت، مما قد يؤدي إلى عدم تناول أي من الأطعمة الأخرى، مما يسبب نقص السكر فِيْ الدم وبعض حالات الإغماء.