“هذا ما يميز الهلال”.. تصريح تاريخي من سلمان الفرج

وأدلى سلمان الفراج قائد فريق الهلال لكرة القدم بتصريح تاريخي عَنّْ المتصدر بعد فوزه بكأس سوبر لوسيل 2022.

قاد الفرج الهلال على التتويج بطلاً لكأس لوسيل السوبر، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، بعد تعادله 1-1، فِيْ الوقت الأصلي لمباراة بطلي الدوري السعودي والمصري، على استاد لوسيل فِيْ. العاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف نهائي كأس العالم 2022 فِيْ قطر (انظر تفاصيل المباراة).

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وقال الفرج فِيْ حديث لبرنامج “ملعب اس بي سي” “اللعب فِيْ الهلال يعَنّْي البدء ببطولة وانتهاء ببطولة”.

وتحدث الفراج عَنّْ مباراة سوبر لوسيل قائلا “ألف مبروك لجمهُورنا ولنا، ونتمنى لك التوفِيْق للزمالك وجمهُوره الُغُزير. نحن نستحق هذه الكأس وفِيْ مجمل المباراة كنا الأفضل”.

وتابع “نحن فِيْ بداية الموسم، واللعب فِيْ الهلال يعَنّْي أن تبدأ فِيْ بطولة وتنتهِيْ ببطولة، وهذا دافع كبير يمنحنا الكثير من القوة لمواصلة الموسم، و تعودنا على دعم المعجبين أينما ذهبنا.

وعلق سلمان الفراج على انفعاله قبل حكَمْ المباراة قائلاً “كانت مناقشة عادية، والعاطفة أمر، والحكَمْ قبل الأمر وأعطاه الصحة”.

الهلال يستعد للوحدة فِيْ دوري روشان السعودي

ويستعد الهلال لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل على استاد الأمير فِيْصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ دوري روشان السعودي، بعد 3 جولات، برصيد 9 نقاط، وبفارق هدف عَنّْ المتصدر الشباب.

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