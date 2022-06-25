هذا هو العمر المناسب لتقديم الطعام الصلب لرضيعك

صرحت جمعية التغذية الألمانية أنه من الممكن البدء بإدخال الأطعمة الصلبة للرضع بين الشهر الخامس والسابع من العمر، حيث يكون الطفل في أقصى درجات الانتباه واليقظة.

توضح الجمعية أنه يجب تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب دقيق يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل، حيث من الضروري أولاً تقديم وجبة مكونة من الخضار واللحوم، ثم وجبة مكونة من الحبوب والحليب. وأخيرا الفترة بين الشهر السابع والشهر الثامن يمكن تقديم وجبة تتكون من الحبوب والفاكهة.

وأضافت الرابطة أنه يجب تجنب السكر والملح ما دام الطفل يأكل اللبن الصناعي، مشيرة إلى أنه إذا لزم الأمر يمكن استخدام الفاكهة للتحلية بدلاً من السكر.

وبخصوص المشروبات، أوضحت الجمعية أن الطفل يجب أن يعتاد على مشروبات أخرى غير الحليب عندما يتكون نظامه الغذائي من ثلاث وجبات صلبة، معتبرة أن ماء الصنبور هو أفضل مشروب، بينما لا ينبغي تقديم العصير للرضع.