هذه أسباب تشنجات البطن في غياب الدورة الشهرية

عادة ما تحدث تقلصات البطن وتقلصات عضلات الرحم أثناء الدورة الشهرية، ولكن هناك أسباب أخرى يمكن أن تسبب هذه التشنجات، ولمعرفة المزيد عن هذه المشكلة يمكنك متابعة قراءة هذا المقال.

أسباب تقلصات البطن

أول علامة للحمل

إذا كانت المرأة تعاني من تقلصات ولكن ليس لها فترة، فمن المحتمل أنها حامل، لأن هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لعدم الراحة في أسفل البطن في حالة عدم وجود الدورة الشهرية.

الحيض المتأخر

يمكن أن تكون التقلصات من أعراض الإباضة، وأحيانًا تكون بسبب تأخر الدورة الشهرية، وبعض النساء يعانين من فترات غير منتظمة، مما يعني أن الإباضة والحيض يمكن أن يكون مبكرًا أو متأخرًا، وبعض النساء يشوهن موعد الدورة الشهرية المتوقعة، مما يؤدي إلى القلق عند حدوث تقلصات. ولم تأت دورتك الشهرية.

الأسباب المحتملة الأخرى لتقلصات البطن دون فترات

يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على الدورة الشهرية، حيث يمكن أن تتسبب المواقف العصيبة مثل مشاكل الأسرة أو النقل أو فقدان أحد أفراد الأسرة في حدوث ضغط مفرط ويمكن أن تؤثر على الجسم، مما قد يؤدي إلى تقلصات يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية. يمكن أن تسبب التمارين القوية أو التدريبات المكثفة أيضًا الإرهاق وتؤدي إلى تقلصات دون الدورة الشهرية.

بطانة الرحم

بطانة الرحم هي البطانة الداخلية للرحم، ولكن عندما تنمو خارج الرحم، تتسبب في هجرة بطانة الرحم، مما قد يؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية، والتي يمكن أيضًا أن تترافق مع تقلصات تحدث قبل أسبوع إلى أسبوعين من الدورة الشهرية، وهذا هو سبب التشنجات التي تحدث بدون هبوط في الدورة الدموية.

انقطاع الحيض

تحدث هذه التشنجات والتشنجات قبل انقطاع الطمث، حيث يطلق المبيضان البويضات بشكل غير منتظم لبضع دورات، مما قد يؤدي إلى إباضة غير منتظمة، مما يؤدي إلى دورات متأخرة أو غائبة،

قد يكون مصحوبًا بأعراض مثل صعوبة النوم والتشنجات. يمكن أن يبدأ انقطاع الطمث عندما تكون المرأة في الأربعينيات من عمرها، ويمكن اختبار ذلك من خلال اختبار FSH.

الحمل خارج الرحم

التشنج الخفيف هو عرض شائع للحمل المبكر، لكن التشنج الحاد يمكن أن يشير إلى الحمل خارج الرحم، وهذه حالة خطيرة حيث تنغرس البويضة الملقحة خارج الجسم.الرحم نفسه، وفي معظم الحالات يمكن للمرأة أن تفرق بين التشنجات بسبب الطبيعي الحمل والحمل خارج الرحم.

هناك أعراض أخرى مرتبطة بالحمل خارج الرحم مثل آلام الثدي والغثيان وكثرة التبول، وتحدث هذه الأعراض عادة بعد أسبوعين من الدورة الشهرية وقد يتبعها نزيف مهبلي.

كيسات المبيض

تسبب تكيسات المبيض تقلصات في أسفل البطن، ولكن بدون الدورة الشهرية. يمكن أن تزول أكياس المبيض دون علاج بعد ثلاثة أشهر، ولكن يمكن أن تزداد أيضًا في الحجم والنمو، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات.