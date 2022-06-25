هذه أمور غير متوقعة تسبب لك الحكة

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالحكة المستمرة، تتراوح من جفاف الجلد إلى لدغات الحشرات إلى مشاكل صحية مختلفة. هناك أسباب تؤدي إلى الشعور بالحكة في الجلد، بحسب أطباء الجلدية.

أحد أكثر أسباب الحكة المزمنة شيوعًا هو جفاف الجلد.

يزيد التوتر والقلق من الإحساس بالحكة

إذا كنت تشعر بالتوتر أو الاكتئاب أو القلق، فإن التدفق الكيميائي لبعض المواد يمكن أن يسبب الحكة، خاصة إذا لم يكن هناك طفح جلدي.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، يؤدي جفاف الجلد وتضخم البطن بعد الحمل إلى تفاقم حكة الجلد لدى النساء الحوامل.

هرموناتك في حالة حركة

يمكن أن يكون للتقلبات الهرمونية، التي تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية، تأثيرات قوية، بما في ذلك حكة الجلد المستمرة. على سبيل المثال، إذا كنت ترضعين طفلك أو تمر بمرحلة انقطاع الطمث، فقد يكون لديك مستويات أقل من هرمون الاستروجين.تجنب الصابون والمنظفات القوية والترطيب المنتظم يمكن أن يساعد في تهدئة الحكة المزعجة .