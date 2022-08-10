هذه الدولة ترفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين 264%

يوم الثلاثاء، أعلن مزود الكهرباء العام عَنّْ زيادة أسعارها بنسبة 264٪ لصغار المستهلكين، بينما سيتم فرض زيادة أقل على كبار المستهلكين.

وتؤثر الزيادة بنسبة 264٪ على ثلثي 7.8 مليون منزل تستهلك أقل من 90 كيلوواط شهريًا، بينما ستصل الزيادة لكبار المستهلكين إلَّى 80٪، اعتبارًا من الأربعاء، وفقًا للأرقام الرسمية.

المستهلك الذي يستخدم أقل من 30 كيلووات شهريًا سيدفع 28.50 روبية لكل كيلو وات، مقارنة بـ 7.85 روبية لكل كيلووات حاليًا.

سيدفع كبار المستهلكين الذين يدفعون 45 روبية لكل كيلوواط 80.55 روبية لكل كيلوواط (0.20 دولارًا) اعتبارًا من يوم الأربعاء.

أعلنت شركة الكهرباء السريلانكية، سيلان، أن الجهة المنظمة سمحت لها بفرض هذه الزيادات الكبيرة اعتبارًا من الأربعاء، وهِيْ الزيادات الأولى المفروضة منذ تسع سنوات، لسد عجزها البالغ 616 مليون دولار.

كانت الشركة قد طلبت زيادة فِيْ الأسعار بأكثر من 800٪، لكن المنظم حددها عَنّْد 264٪، وفقًا للمسؤولين.

ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم حوالي 22 مليون نسمة منذ شهُور من نقص حاد فِيْ الغذاء والدواء وانقطاع التيار الكهربائي، خاصة لأن شركة “كايلون” لم تتمكن من شراء النفط اللازم لتشغيل محطاتها الكهربائية.

تخلفت سريلانكا عَنّْ سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار فِيْ منتصف أبريل. والمفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، لكن المسؤولين يقولون إن العملية قد تستغرق شهُورًا.