هذه الدولة ترفع أسعار الوقود 50%.. “لم يكن لدينا خيار آخر”!

رفعت بنجلادش أسعار الوقود بنحو 50 بالمئة يوم السبت فِيْ خطوة من شأنها أن تقلل عبء الدعم لكنها تزيد ما تجاوز بالفعل 7 بالمئة.

يُعد اقتصاد بنغلاديش البالغ 416 مليار دولار أحد أسرع الاقتصادات نموًا فِيْ العالم منذ سنوات.

لكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلَّى زيادة فاتورة الاستيراد، مما أجبر الحكومة على السعي للحصول على قروض من الوكالات العالمية بما فِيْ ذلك صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فِيْ بيان إن سعر البنزين ارتفع 51.2 بالمئة إلَّى 130 تاكا (1.38 دولار) للتر، 95 أوكتان بنزين 51.7 بالمئة، إلَّى 135 تاكا، والديزل والكيروسين 42.5 بالمئة.

وأضافت الوزارة أن الزيادة فِيْ أسعار الوقود كانت حتمية نظرا لظروف السوق العالمية، مشيرة إلَّى أن شركة البترول البنجلاديشية الحكومية تكبدت خسائر تجاوزت ثمانية مليارات تاكا (85 مليون دولار) فِيْ مبيعات النفط فِيْ الأشهر الستة حتى يوليو.

وقال نصر الله حامد وزير الدولة للكهرباء والطاقة والثروة المعدنية للصحفِيْين يوم السبت “الأسعار الجديدة لن تبدو مقبولة للجميع. لكن لم يكن لدينا خيار آخر. على الناس التحلي بالصبر”.

وقال إن الأسعار ستعدل إذا هبطت الأسعار العالمية.