هذه السلطات يفضلها الجميع وصفات لعمل سلطات ماكندونلز وكنتاكي بالخطوات

عند طلب وجبة فِيْ أشهر مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن، لاحظنا أنها نوع من السلطة ذات نكهة لذيذة ومميزة، وهذه السلطة من السمات المميزة للمطعم التي يحبها الصغار والكبار لنكهتها المميزة . والمايونيز والخس وبعد العديد من عمليات البحث وجدت أسهل طريقة لتحضير هذه السلطة فِيْ المنزل.

سلطة كنتاكي الملفوف والجزر

مكونات

4 أكواب من الملفوف المبشور.

3 قطع جزر مبشور.

ملعقة صغيرة من البصل الأبيض المفروم.

ربع كوب مايونيز.

3 ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب السائل.

مقدار ملعقة كبيرة لكن ربع خل أبيض كبير.

ملعقة كبيرة وربع عصير ليمون.

رشة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

اخلطي السكر والفلفل الأسود والخل والحَلْيب وعصير الليمون والمايونيز واخلطيهم جيدًا حتى يتكون خليط متجانس. ثم غطي السلطة واتركيها فِيْ الثلاجة لمدة ساعتين ثم قدمها.

أسهل طريقة لتحضير سلطة كنتاكي

مكونات

نصف رأس ملفوف.

3 قطع كرفس.

ثلاث جزر.

بصل متوسط ​​الحجم.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل.

كوب صغير من الحَلْيب الخالي من الدسم.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة كبيرة من عجينة الفجل الحار.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير