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هذه السلطات يفضلها الجميع وصفات لعمل سلطات ماكندونلز وكنتاكي بالخطوات

كتب Userفي آخر تحديث
هذه السلطات يفضلها الجميع وصفات لعمل سلطات ماكندونلز وكنتاكي بالخطوات

عند طلب وجبة فِيْ أشهر مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن، لاحظنا أنها نوع من السلطة ذات نكهة لذيذة ومميزة، وهذه السلطة من السمات المميزة للمطعم التي يحبها الصغار والكبار لنكهتها المميزة . والمايونيز والخس وبعد العديد من عمليات البحث وجدت أسهل طريقة لتحضير هذه السلطة فِيْ المنزل.

سلطة كنتاكي الملفوف والجزر

مكونات

  • 4 أكواب من الملفوف المبشور.
  • 3 قطع جزر مبشور.
  • ملعقة صغيرة من البصل الأبيض المفروم.
  • ربع كوب مايونيز.
  • 3 ملاعق صغيرة من السكر.
  • ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب السائل.
  • مقدار ملعقة كبيرة لكن ربع خل أبيض كبير.
  • ملعقة كبيرة وربع عصير ليمون.
  • رشة فلفل أسود.
  • ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

  1. اخلطي السكر والفلفل الأسود والخل والحَلْيب وعصير الليمون والمايونيز واخلطيهم جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.
  2. ثم غطي السلطة واتركيها فِيْ الثلاجة لمدة ساعتين ثم قدمها.

أسهل طريقة لتحضير سلطة كنتاكي

مكونات

  • نصف رأس ملفوف.
  • 3 قطع كرفس.
  • ثلاث جزر.
  • بصل متوسط ​​الحجم.
  • ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
  • ملعقتان من السكر.
  • نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل.
  • كوب صغير من الحَلْيب الخالي من الدسم.
  • ملعقة كبيرة خل.
  • ملعقة صغيرة من الملح
  • نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.
  • ملعقة كبيرة من عجينة الفجل الحار.
  • ملعقة صغيرة من الملح
  • ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

  1. نبدأ بتقطيع رأس الملفوف إلى شرائح رفِيْعة وطويلة.
  2. ثم يقطع الكرفس بالطول ويوضع فوق الملفوف فِيْ وعاء عميق.
  3. ثم نبشر الجزر ونضعه فوق الكرنب والكرفس، ونلاحظ أن اللون البرتقالي للجزر قد بدأ يمتزج مع لون الكرنب والكرفس الأخضر، ثم نقلب الخليط جيداً لخلط المكونات.
  4. ثم نقطع البصل إلى شرائح دائرية ثم نضيفه إلى الخضار السابقة.
  5. نحضر وعاء عميق آخر ونضع الملح ومسحوق الثوم ومسحوق الخردل والفجل الحار وكوب حَلْيب وخل ونخلط كل هذه المكونات حتى يذوب السكر ويتكون خليط متجانس.
  6. ثم يضاف المايونيز ويخلط جيدا حتى يتكون خليط متجانس.
  7. بعد ذلك نضع هذا الخليط فوق الخضار المقطعة ونضعها فِيْ وعاء ثم نحركها جيداً ولدينا سلطة كنتاكي المميزة واللذيذة.
  8. أخيرًا، رش القليل من الفلفل الأسود لتزيين سطح السلطة.