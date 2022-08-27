“هذه الصورة الأخيرة قبل موتي”.. مقتل الفنان مصطفى بركة فِيْ طرابلس

توفِيْ الفنان الليبي مصطفى بركة برصاصة طائشة فِيْ الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس، بحسب تقارير إعلامية محلية فِيْ الساعات الأخيرة.

ونقلت عَنّْ المتحدث باسم مركز الطب الميداني للطوارئ والمساندة مالك مرست قوله إن “الفريق الذي انتشل الجثث فِيْ مركز الطوارئ والطب المساند نقل جثة مصطفى بركة (كوميدي) إلَّى مستشفى جامعة طرابلس بعد ذلك. استشهد فِيْ الاشتباكات “.

وكان الممثل الشاب يصور الاشتباكات العَنّْيفة التي تدور فِيْ شوارع طرابلس لتوثيقها، وقال فِيْ آخر بث مباشر له “صورة أخيرة قبل أن أموت”.

وانتشر الفِيْديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر مع شخصين آخرين عبر بث مباشر على تطبيق إنستجرام، ويظهر الفِيْديو مدى اقتراب مصطفى من الاشتباكات المسلحة.

كَمْا تداول النشطاء صوراً على موقع التدوين المصغر تويتر تظهر الشاب بركة ملقى على الأرض بعد إصابته، مصحوبة بتعليقات تطالب بالرحمة والعفو، وانتقاد انعدام الأمن والظروف الصعبة التي يعيشها الليبيون.

شارك الفنان مصطفى بركة فِيْ العديد من المسرحيات الرمضانية، ولعب دورًا رائدًا فِيْ الكوميديا ​​الرمضانية 6، حيث ظهر للجمهُور لأول مرة من خلال الشاشة الصغيرة عام 2014 فِيْ المسلسل الكوميدي Random Part 1، ولعب الدور الرئيسي.

عام 2014، شارك فِيْ المسلسل الكوميدي “العَنّْدليبي” إلَّى جانب الممثل الماهر فرج عبد الكريم، وفِيْ عام 2015، لعب دورًا رائدًا فِيْ المسلسل الكوميدي الاجتماعي “خفافِيْش”. وشارك فِيْ هذا العمل الفنان عبد الحفِيْظ الطيرة.

كَمْا شارك عام 2015 فِيْ المسلسل الكوميدي سالم وحليمة 1، إلَّى جانب الممثل عبد السلام الهُواري والممثل رضا قب. لعب دورًا رائدًا فِيْ المسلسل الكوميدي Random 2 عام 2015. فِيْ عام 2017 كان أحد أبطال مسلسل سالم وحليمة الجزء الثاني.

ولعب دورًا رائدًا فِيْ مسلسل “لا، لا هِيْلا” عام 2022، كَمْا لعب دورًا رائدًا فِيْ مسلسل “سالم وحليمة الجزء الثالث”، وفِيْ عام 2022 لعب دورًا رائدًا فِيْ المسلسل الكوميدي الاجتماعي “48 الغرق”. . “