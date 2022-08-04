هذه خطة اليمن لخفض تكاليف الشحن البحري

أعلنت الحكومة اليمنية عزمها إيداع وديعة فِيْ نادي الحماية بلندن لخفض تكاليف تأمين النقل البحري إلَّى موانئ البلاد المصنفة عالية الخطورة.

بحث اجتماع للحكومة اليمنية والأمم المتحدة فِيْ العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، وضع آلية لقرار حكومي بوضع وديعة تأمين فِيْ نادي الحماية بلندن، بهدف تخفِيْض رسوم التأمين على السفن التجارية. دخول الموانئ اليمنية مما سينعكس على أسعار السلع الأساسية.

تأمل الحكومة اليمنية فِيْ خفض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع الواردة إلَّى الموانئ اليمنية، وبالتالي خفض تكلفة الشحن وخفض أسعار السلع والمواد والخدمات، بالإضافة إلَّى تفعيل حركة الموانئ التجارية. بحسب وكالة “سبأ” الرسمية.

اجتماع لوزراء النقل عبد السلام حامد والمالية وسالم بن بريك التخطيط والتعاون الدولي وواعد بطيب ومحافظ البنك المركزي احمد المبقي ومدير مكتب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فِيْ ناقش اليمن كينيدي شيبونغدوز “تطوير الرؤى والإجراءات اللازمة لبدء تنفِيْذ قرار الحكومة، بما فِيْ ذلك تشكيل لجنة فنية من الأطراف المعَنّْية”.

وأكد الاجتماع أن “شركات التأمين الدولية فرضت رسوم تأمين باهظة على السفن التي تدخل الموانئ نتيجة تصنيف الموانئ اليمنية على أنها موانئ عالية الخطورة”، مشيرا إلَّى أن رسوم التأمين بلغت نحو 16 ضعف ما كانت عليه فِيْ الظروف العادية قبل انقلاب الحوثيين. .

• • ميزان الاستيراد بين مينائي عدن والحديدة

فِيْ اتجاه آخر، بدأت الحكومة اليمنية بدراسة مقترحات لموازنة استيراد المشتقات النفطية بين ميناء عدن بالعاصمة المؤقتة وميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لوزير النفط والمعادن سعيد الشماسي مع لجنة المشتقات النفطية فِيْ الحكومة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وذكرت الوكالة أن “الحكومة اليمنية تعمل على إعادة النظر فِيْ الآلية المتبعة فِيْ استيراد المشتقات النفطية بسبب النواقص فِيْها، ومعالجة أبرز المشاكل التي حدثت فِيْ الماضي وكَيْفَِيْة التغلب عليها فِيْ المستقبل”.

وأشارت إلَّى أن الاجتماع ناقش “مقترحات لموازنة التوريد بين ميناء عدن وميناء الحديدة، وتنظيم إدخال الكَمْيات إليهما، وإدراج التقارير ذات الصلة إلَّى الأمم المتحدة”، وتحديد فترة مزمنة لا تتجاوز. 10 أيام لاستيعاب جميع الحلول المطورة فِيْ الاجتماع وتجربة الآلية المتجددة.

وأكد وزير النفط اليمني استعداد وزارة النفط لتولي الدور الرقابي والمحاسبي لتصل كافة الخدمات التي تقدمها المصافِيْ وشركات النفط اليمنية إلَّى المواطنين.

ودعا وزير النفط إلَّى التنسيق بين التجار والبنوك المحليين والإسراع فِيْ إنجاز المعاملات المصرفِيْة والمصرفِيْة بما يساهم فِيْ توفِيْر العملة الأجنبية وزيادة كَمْية المعروض من النفط فِيْ السوق المحلي.

يشار إلَّى أن مجلس القيادة الرئاسي أجرى مؤخرًا إصلاحات حكومية واسعة النطاق، بما فِيْ ذلك تغيير قيادة وزارة النفط، فِيْ محاولة لرفع الظروف المعيشية فِيْ اليمن.