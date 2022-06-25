هذه طرق فعالة لإزالة شعر الدقن

إزالة شعر الذقن الدائم للرجال

يعتقد بعض الرجال أن استخدام الليزر هو الحل الأفضل لإزالة شعر الذقن بشكل دائم من الوجه، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا ؛ يمكن أن يؤدي الليزر إلى إزالة شعر الذقن لفترة طويلة، لكنه لن يكون حلاً دائمًا، لذلك يبقى السؤال حول طريقة إزالة الشعر بشكل دائم.

طرق أخرى لإزالة شعر الذقن

هناك العديد من الطرق لإزالة شعر الذقن، ورغم أنها لا تصل إلى فعالية طريقة التحليل الكهربائي، إلا أنها لا تزال طرقًا مفيدة وعملية لإزالة شعر الذقن لدى البعض، ومنها

تهدف هذه الطريقة إلى إزالة شعر الذقن عن طريق شدها من جذورها بدلاً من حلقها أو تقصيرها، وهي طريقة فعالة وغير مكلفة، ويمكن أن تستمر مفعولها لمدة 3 إلى 8 أسابيع، لكن إزالة الشعر تظل من أكثر الطرق إزعاجًا وإزعاجًا. ربما مؤلمة. طرق للعديد من الرجال.

تتميز تقنية الليزر بنتائجها التي تدوم لفترة أطول من طرق إزالة الشعر الأخرى، وهذه التقنية بشكل عام قادرة على إخفاء الشعر ومنع نمو الشعر لمدة 6 أشهر متواصلة، وأحيانًا تقضي على الشعر بشكل دائم وتمنع ظهوره مرة أخرى،

لكن هذه التقنية معروفة بتكلفتها الباهظة، ويحتاج الرجال إلى عدة جلسات للحصول على نتائج جيدة، وبشكل عام تتوفر أجهزة الليزر المنزلية الحديثة لإزالة شعر الذقن في المنزل، وهي رخيصة جدًا.

كريمات إزالة الشعر

تحتوي هذه الكريمات على مركبات كيميائية مختلفة تهدف إلى تكسير البروتينات في الشعر، وقد تستغرق نتائج هذه الكريمات وقتًا أطول من الحلاقة العادية أو استخدام الشمع العادي، لكن احتمال الإصابة بالحساسية بسببها يبقى لدى البعض.

لا تزال الحلاقة المنتظمة أسرع وأسهل طريقة للتخلص من شعر الذقن، ويمكن استخدام شفرة حادة أو ماكينة حلاقة كهربائية لإزالة الشعر، ولكن كما نعلم فإن نتائج الحلاقة العادية لن تدوم طويلاً وسينمو الشعر. مرة أخرى بعد يوم أو ثلاثة.