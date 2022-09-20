هذه عوائد الأندية السعودية فِيْ الموسم الماضي.. الهلال استحوذ على 46%

3 أندية سعودية، الهلال والنصر والاتحاد، استحوذت على 86.4٪ من إيرادات أندية الدوري الموسم الماضي والبالغة 455.2 مليون ريال من عقود الرعاية والإعلان، بحسب أرقام أعلنتها اتحادات 15 ناديا. فِيْما لم يعلن النادي الأهلي الذي ترك دوري المحترفِيْن للدرجة الأولى. نتائج البيانات المالية المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو.

وتصدر نادي الهلال قائمة أعلى الإيرادات محققا 208.6 مليون ريال بما يعادل 46٪ من إجمالي إيرادات عقود الرعاية والإعلان، فِيْما جاء النصر فِيْ المرتبة الثانية بـ97.85 مليون ريال بنسبة 21.5٪ من إجمالي العقود. وجاء الاتحاد فِيْ المرتبة الثالثة بـ86.8 مليون ريال بنسبة 19٪.

فِيْ المرتبة الرابعة جاء نادي الشباب بإيرادات 24.7 مليون ريال بنسبة 5.4٪ من إجمالي عقود الرعاية فِيْما لم تتعدى بقية الأندية 1.5٪ من الإجمالي وهُو التعاون “4.1 مليون ريال”. الرائد “3.4 مليون ريال والفتح”. 4.5 مليون ريال، والاتفاقية “4.2 مليون ريال”، نقلاً عَنّْ جريدة “الاقتصادية”.

إيرادات نادي النصر 97.8 مليون ريال

وكذلك نادي داماك “3 ملايين ريال”، أبها “1.2 مليون ريال”، الباطن “1.3 مليون ريال”، الفِيْحاء “1.7 مليون ريال”، الطائي “4.5 مليون ريال” الفِيْصلي “6.7. مليون ريال والحزم 2.6 مليون ريال. .

وصل عدد الرعاة والشركاء لأندية الدوري السعودي الروشن هذا الموسم إلَّى 106 رعاة وشركاء ومعلنين، بعد انتهاء الجولة الرابعة.

تصدّر الاتحاد عدد الرعاة والشركاء فِيْ الإصدار الحالي بـ 12 شريك ومذيع، اتفاقية “عشرة”، الشباب “تسعة”، الرائد “ثمانية”، النصر والتعاون، الوحدة، الفِيْحاء “سبعة”. والهلال وأبها والفتح “ستة” والدماك والباطين والتاي “خمسة” والعدل والخليج “الثلاثة”.