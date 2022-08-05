هروب السومة من الأهلي بـ”مساعدة النصر”.. وموقف النفِيْعي

ودّع الأسطورة السوري عمر السومة أول فريق كرة قدم فِيْ النادي الأهلي، فِيْ الساعات الماضية. انطلق فِيْ تجربة احترافِيْة جديدة فِيْ مسيرتك الكروية.

وانتقل السومة إلَّى فريق الفريق الأول لنادي العربي القطري. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2023.

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رحيل الأسطورة السورية عَنّْ قلعة الراقي. يصل بعد 8 سنوات فِيْ الفريق الأول الذي انضم إليه فِيْ صيف 2014 قادما من القادسية فِيْ الكويت.

* هرب عمر السومة من النادي الأهلي

من جهته كشف الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد السر الحقيقي لـ “خروج” السومة من الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي.

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وأشار الحمد فِيْ تصريحات تلفزيونية إلَّى أن السومة “هرب” من الأهلي. خوفا من عدم استلام راتبه، بعد نزول الفريق، إلَّى الدوري الأصفر “الدرجة الأولى”.

انفجر الإعلامي الرياضي، بمفاجأة كبيرة، بنفِيْه رغبة إدارة الأهلي وعلى رأسها ماجد النفِيْعي بالتخلي عَنّْ الأسطورة السورية، كَمْا ورد فِيْ الأيام الأخيرة ؛ قال “اللاعب هُو الذي أصر على الرحيل”.

وأوضح الحمد أن هذه المرة “ليست الأولى” التي يفكر فِيْها عمر السومة بالقفز من على سفِيْنة الأهلي. بدأ الأمر عَنّْدما حاول الفرار عام 2022، للانتقال إلَّى نادي النصر.