لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

* حَقيْقَة أن حمدالله “هرب” من الدورة المهنية

وفِيْ هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي أحمد العجلان غياب الحمد الله عَنّْ الجلسة أمام لجنة احتراف وشروط اللاعبين الثلاثاء.

كانت هناك تقارير قوية، خلال الساعات القليلة الماضية، عَنّْ “هروب” الحمد الله المتعمد من الجلسة. حيث حضر المحامي فهد بربعه ممثلا عَنّْه.

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وتحت عَنّْوان “خاص” أعلن العجلان عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حضور النجمة المغربية جلسة الاستماع أمام لجنة المحترفِيْن.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله حضر “الجلسة” عَنّْ بعد من خلال برنامج “زووم”.