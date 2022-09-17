حقيقة هروب نايف الزهراني إلى مصر، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر المواقع الالكترونية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر هروب نايف الزهراني إلى مصر، وتداول العديد من الناشطين هشتاق هروب نايف الزهراني بكثرة على منصة تويتر، واصبح نايف الزهراني حديث الشارع السعودي بشكل عام، وحاول جميع المواطنين في السعودية معرفة حقيقة هروب نايف الزهراني إلى مصر بعد الاحتيال على بعض المواطنين السعودين.

حقيقة هروب نايف الزهراني إلى مصر

انتشر منذ ساعات الصباح الاولى هشتاق هروب نايف الزهراني إلى مصر، واصبح هذا الهشتاق ترند على جميع مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وقام نايف الزهراني بعملية نصب واحتيال على العديد من المواطنين السعودين، والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير شرعية، لاذ بالفرار الى جمهورية مصر العربية، قبل القبض عليه من السلطات السعودية، وقبل ادراج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر لدى المملكة العربية السعودية.

سبب هروب نايف الزهراني إلى مصر

اعلن اليوم عن قيام المحتال المدعو نايف الزهراني بالهروب الى مصر، وحاول الجميع معرفة حقيقة هروب نايف الزهراني إلى مصر، وقامت السلطات السعودية بالتأكيد ان نايف الزهراني قام بالهروب اليوم من المملكة العربية السعودية، من خلال استقلال طائرة من مطار جدة الى جمهورية مصر العربية، وعن سبب قيامه بالهروب الى مصر، وضحت انه قام بالنصب والاحتيال على عدد كبير من المواطنين السعوديين، وخاصة في محافظة جدة، وقام بالهروب قبل القبض عليه.

قصة هروب المواطن السعودي نايف الزهراني إلى مصر

قام المدعو نايف الزهراني اليوم وبشكل مفاجئ بالهروب من المملكة العربية السعودية، وقام بالتوجه عبر طائرة الى جمهورية مصر العربية، بعد ان قام بالاحتيال على عدد من السعوديين بطريقة ذكية وخبيثة، بداعي استثمار اموالهم، بنسبة فائدة معينة، وعمل على ذلك من مدة، الى ان تم ايداع مبالغ مالية كبيرة عنده لاستثمارها، وبعد هذا الايداع الكبير رأى انها الفرصة مواتية له ان يقوم نايف الزهراني بالهروب من المملكة، واختار مصر لتكون مقر اقامته الجديد، وطالب العديد من الذين فقدو اموالهم، السلطات السعودية الى ضرورة التحرك وارجاع اموالهم لهم.

حقيقة هروب نايف الزهراني إلى مصر، قام المواطن السعودي نايف الزهراني اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، بالهروب الى جمهورية مصر العربية، وعندما تسائل البعض عن حقيقة هروب نايف الزهراني إلى مصر، اكدت السلطات السعودية ذلك.