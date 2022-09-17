“هروب” نجم الأهلي.. ورد عَنّْيف من إدارة وليد معاذ

أحدث يوسف عَنّْبر، مدرب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، مفاجأة كبيرة على المهاجم التونسي يوسف العبدلي.

واستأجر الأهلي العبدلي، صيف العام الجاري، من صفوف الفريق الأول لنادي الاتحاد المنستير التونسي، وبعقد حتى 2024.

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فِيْ غضون أيام من توقيعه، حاول مجلس إدارة الراكي برئاسة وليد معاذ تسويق عقد اللاعب ؛ بسبب أدائه الضعيف فِيْ المعسكر الإعدادي لكن … لم يستطع فعل ذلك.

عقوبات قاسية على يوسف العبدلي

وفِيْ هذا السياق، كشفت الأنبار، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن العبدلي رفض المشاركة مع الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ مباراة أحد.

فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد فِيْ الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الأصفر 2022-2023.

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وقال مدرب الراقي “عَنّْدما كنا بحاجة إلَّى العبدلي تجنب اللاعب المشاركة فِيْ مباراة أحد بشكل غريب”.

وأعلن يوسف عَنّْبر أن مجلس إدارة النادي الأهلي وقع عقوبات صارمة على المهاجم التونسي. بسبب هذا السلوك غير المهني.