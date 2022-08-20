“هروب نجم الهلال”.. إسدال الستار على مفاجأة 2022 المدوية

فاجأ أحد أبرز نجوم الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم الشارع الرياضي السعودي، بقرار حاسم بشأن مستقبله، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والذي أعلن أنه سيصدر قرارها النهائي قبل نهاية الشهر الجاري.

* حَقيْقَة أن ميشال “هرب” من نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، نقلت صحيفة الشباب المقربة من كازا الهلال، عَنّْ دي ماركوس، المدير التنفِيْذي لنادي بوتافوجو البرازيلي، حَقيْقَة أن ميشيل ديلجادو، الجناح اللامع لنادي الهلال، أراد الانتقال لفريقه.

وسبق أن أعلنت تقارير صحفِيْة، أن البرازيلي ميشيل “تواصل” مع مسؤولي بوتافوجو ؛ بسبب رغبته الشديدة فِيْ “الهروب” من الهلال والعودة إلَّى بلاده.

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وكشف دي ماركوس – بحسب “الشبابية” – أن ميشال رفض عرضًا رسميًا من العملاق البرازيلي ؛ علاقته بنادي الهلال قوية جدا.

وأكد المدير العام أن النجم البرازيلي يشعر براحة شديدة داخل قلعة الزعيم، ويريد الاستمرار مع فريق كرة القدم الأول، حتى نهاية عقده، فِيْ 30 يونيو 2025.

يشار إلَّى أن ميشال دلجادو، 26 عامًا، انضم إلَّى الهلال فِيْ يناير 2022، قادمًا من الفريق الأول لنادي فلامنجو البرازيلي. منذ ذلك الحين، سجل 3 أهداف وساعد 4 أخرى، فِيْ 20 مباراة رسمية.

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