هروب ومفاجآت.. 5 تصريحات غريبة لـ”رئيس الاتحاد” من تسريبات النصر

تضمنت التسريبات التي خرجت من لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بخصوص قضية عبد الرزاق حمدالله، تصريحات بدت “غريبة” لرئيس الاتحاد، أنمار الهِيْلي، ضد النصر وأمور أخرى. .

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أثارت القضية التي عُرِفت إعلاميًا بـ “التسجيلات الصوتية” جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، منذ بدايتها، حتى وصلت إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد اعتراض الاتحاد على العقوبات التي أصدرتها اللجنة المهنية فِيْ السعودية. شبه الجزيرة العربية. اتحاد الكرة الذي أوقف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر.

وإلَّى جانب اعتقال المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فرضت “الاحتراف” عقوبات إضافِيْة على الاتحاد، ومنعها من تسجيل لاعبين جدد فِيْ يناير 2023، وغرامة قدرها 500 ألف ريال، مع إيقاف الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي لفترة. 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، ووقف مشعل السعيد الإداري 3 أشهر.

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أربعة وسبعون، هُو عدد الصفحات التي تم تسريبها من تحقيقات لجنة الاحتراف فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله، للمجتمع الرياضي السعودي، الأمر الذي أطلق العَنّْان لغضب عارم من سبب “الفوضى” التي تعيشها وسائل الإعلام القريبة. . إلَّى النصر أو الاتحاد حيث تنافس كل منهما، مؤكداً أن ما حدث فِيْ التحقيقات يتفق مع آرائه وما هُو مقتنع به.

وكشفت “التسريبات” ما قاله رئيس الاتحاد أنمار الهِيْلي، فِيْ جلسة الاستماع التي حضرها بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بخصوص ادعاء الفوز فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله، الأمر الذي يدفعَنّْا إلَّى ة 5 من بياناتهم، فِيْ السطور التالية

– “ليس لدي ما أخفِيْه. لدي مشرف عام لكرة القدم ولدي مدير تنفِيْذي، وترى معظم المفاوضات التي تجري بين مديري الفريق، ثم تصل إلَّى رئيس مجلس الإدارة، هل يمكنك توفِيْر المال، تقديم وديعة، هدية سيارة، هدية فِيْلا، أشياء من هذا القبيل. “

– “بالنسبة لي .. حمدالله عرض علي فِيْ الشتاء .. لاعب مثل حمدالله يجيب عليك مجانا .. لا يوجد ناد داخل السعودية أو خارجها .. هذا اللاعب يرفض.”

– عَنّْدما سئل هل عرضه الحمد الله عليه أثناء سريان العقد مع النصر، أجاب “لا”. وعَنّْدما سئل هل اتصلت بمصلي معمر رئيس النصر بخصوص حمدالله، أجاب “لا”.

– “النصر وأنا فِيْ علاقة شبه معدومة … بسبب حمدالله، لأنه كان فِيْ مشكلة بين اللاعب فهد المولد واللاعب فواز القرني، كانت فِيْ مفاوضات وكان الأمر كذلك تم حلها وديًا وأغلقنا الشكوى “.

– “كرة القدم هِيْ مسابقة … وعَنّْدما تكون المنافسة متقاربة للغاية فِيْ كرة القدم، أرى أنه لا يوجد أصدقاء فِيْها.”