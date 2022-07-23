هزة فِيْ نادي الـ 100 مليار دولار.. خروج 3 أثرياء ودخول “تاجر فحم”

شهد النادي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار خروج 3 من الأثرياء المخضرمين ودخول الملياردير الهندي جوتام أداني المعروف باسم أكبر تاجر فحم فِيْ بلاده.

وفقًا لإحصاءات فوربس الفورية فِيْ 22 يوليو 2022، تقلص أعضاء النادي الذين تجاوزت ثرواتهم 100 مليار دولار إلَّى 6 أثرياء فقط، بإجمالي ثروة 883.7 مليار دولار، مقارنة بـ 8 مليارديرات بثروات 1.1 تريليون دولار فِيْ قائمة المليارديرات التي تم إطلاقها. بواسطة فوربس فِيْ أبريل. أبريل الماضي بناءً على إغلاق يوم 11 مارس.

النادي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار يضم حاليًا الرئيس التنفِيْذي لشركة السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla، Elon Musk، بثروة قدرها 253 مليار دولار، فِيْ المقام الأول، حيث تمكن من زيادة ثروته بمقدار 34 مليار دولار والمحافظة على صدارته فِيْ ترتيب أغنى المليارديرات فِيْ العالم.

يأتي قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو وعائلته فِيْ المرتبة الثانية بثروة قدرها 156.5 مليار دولار، ثم مؤسس أمازون جيف بيزوس بثروة 150.3 مليار دولار فِيْ المركز الثالث.

يليه الوافد الجديد للمجموعة الملياردير الهندي جوتام أداني والعائلة بثروة 115.7 مليار دولار، بينما جاء مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس فِيْ المركز الخامس بثروة تبلغ 105.3 مليار دولار، والشريك المؤسس لشركة أوراك، جاء لاري إليسون فِيْ المركز السادس بـ102.9 مليار دولار.

لقد ترك المليارديرات النادي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار

فِيْ حين أن ماسك هُو الوحيد الذي رفع ثروته فِيْ النادي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلَّى جانب الوجه الجديد فِيْ المجموعة، غوتام أداني، فقد ترك 3 مليارديرات الترتيب بعد أن تضاءلت ثرواتهم.

خسر وارن بافِيْت 18.3 مليار دولار، وتبلغ ثروته حاليًا 99.7 مليار دولار، بينما خسر المليارديرات فِيْ جوجل لاري بيدج وسيرجي برين 12.4 مليار دولار و 12.2 مليار دولار، على التوالي، مما رفع ثروة بايج إلَّى 98.6 مليار دولار وثروة برين إلَّى 94.8 مليار دولار.

تزامنت التغييرات التي شهدها النادي البالغ حجمه 100 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسهم التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم أمازون بنسبة 27٪ إلَّى 124.6 دولارًا، وشركة Alphabet الشركة الأم لـ Google، بنسبة 21.1٪ إلَّى 114.3 دولارًا، وأوراكل 15.2٪ إلَّى 74.5 دولارًا منذ بداية العام. يحظى قطاع الطاقة حاليًا بمزيد من الاهتمام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

أدناه، نوضح أعضاء النادي البالغ حجمه 100 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات فوربس فِيْ الوقت الفعلي فِيْ 22 يوليو 2022، بينما نراقب التغيير فِيْ ثرواتهم منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل الماضي، وفقًا لمجلة فوربس.

إيلون ماسك

احتل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المركز الأول فِيْ قائمة نادي المائة مليار دولار.

زادت ثروة ماسك بمقدار 34 مليار دولار منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل، لتصل إلَّى 253 مليار دولار حاليًا، مصدرها شركته، Tesla و SpaceX.

ويأتي ذلك فِيْ وقت ذُكر فِيْه اسم مسك كثيرًا فِيْ وسائل الإعلام، خاصة بعد الجدل الذي أثاره مع الإعلان عَنّْ محاولته شراء موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، لكنه توقف العرض بعد ذلك بسبب فشل منصة التواصل الاجتماعي فِيْ ذلك. تقديم المعلومات الصحيحة حول الحسابات المزيفة على المنصة للوصول إلَّى النزاع الآن أمام المحكَمْة.

وكشفت تسلا أن إجمالي إيراداتها فِيْ الربع الثاني ارتفع بنسبة 42٪ لتصل إلَّى 16.9 مليار دولار، فِيْ حين ارتفع صافِيْ دخل الشركة، العائد للمساهمين، بنسبة 98٪ إلَّى 2.3 مليار دولار، وارتفعت أرباح تيسلا لكل سهم بنسبة 91٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري. هذا العام لتصل إلَّى 1.95 دولارًا، وفقًا لأحدث البيانات المالية للشركة للربع المنتهِيْ فِيْ يونيو 2022.

برنارد أرنو والعائلة

وجاء الملياردير الفرنسي برنار أرنو وعائلته فِيْ المركز الثاني، بصافِيْ ثروة قدرها 156.5 مليار دولار.

على الرغم من انخفاض ثروة أرنو بمقدار 1.5 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل لتصل إلَّى 156.5 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات فوربس فِيْ الوقت الفعلي فِيْ 22 يوليو، فقد تمكن من القفز إلَّى مرتبة واحدة فِيْ تصنيفات المليارديرات. إلَّى المركز الثاني. بدلاً من المركز الثالث فِيْ أبريل، انخفضت ثروة بيزوس بشكل كبير.

كَمْا ارتفع سعر سهم شركته، LVMH، بنسبة 6.5٪ منذ 11 مارس، وهُو تاريخ احتساب الثروة الواردة فِيْ قائمة المليارديرات، لتصل إلَّى 633.3 يورو (642.2 دولارًا) بحلول يوم 21 يوليو الجاري.

أعلنت شركة Sephora، وهِيْ شركة تابعة لشركة LVMH، عَنّْ توقيع اتفاقية لبيع 100 ٪ من أسهم شركتها الفرعية فِيْ روسيا، إلَّى المدير العام المحلي من أجل دعم استمرارية الموظفِيْن.

جيف بيزوس

وجاء الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس أمازون فِيْ المركز الثالث بقائمة النادي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، بصافِيْ ثروة قدرها 150.3 مليار دولار، بانخفاض منذ أبريل بلغ 20.7 مليار دولار.

انخفض سعر سهم أمازون منذ 11 مارس الماضي بنسبة 14.4٪ ليصل إلَّى 124.6 دولارًا بإغلاق يوم 21 يوليو، كَمْا باع بيزوس 8.8 مليار دولار من أسهمه فِيْ أمازون عام 2022 وتنازل أيضًا عَنّْ بعض الأسْهُمْ ؛ يمتلك الآن أقل من 10٪ من الشركة.

واجهت أمازون انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وعامة الناس بسبب معاملتها لعمال المستودعات خلال جائحة Covid-19. يمتلك بيزوس أيضًا واشنطن بوست وشركة بلو أوريجين، وهِيْ شركة لتطوير الفضاء والصواريخ. طار بيزوس لفترة وجيزة فِيْ يوليو من العام الماضي.

كان بيزوس، الذي يمتلك حاليًا 150.3 مليار دولار، يعمل على إصلاح الجرارات الزراعية عَنّْدما كان صغيراً خلال الصيف فِيْ مزرعة جده، ويعتبر من أوائل المستثمرين فِيْ جوجل. ما يسمى بالمستثمرين الملاك، الذين استثمروا ما يقدر بنحو 250 ألف دولار فِيْ الشركة فِيْ ذلك الوقت.

جوتام عداني

فاجأ الملياردير الهندي غوتام آداني الجميع بدخوله النادي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، وصافِيْ ثروته 115.7 مليار دولار.

ارتفعت ثروة عداني، مجموعة الساحل العدني، بمقدار 25.7 مليار دولار، منذ أبريل، لتصل إلَّى 115.7 مليار دولار، ليحجز مكانًا بقوة صاروخية بين الأغنى، حيث صعد 7 مراتب إلَّى المركز الرابع حاليًا فِيْ العالم، ليكون أغنى رجل فِيْ آسيا والهند. .

اقتحم Adani حقل الأسمنت عَنّْدما استحوذ على أعمال شركة Holcim السويسرية فِيْ الهند مقابل 10.5 مليار دولار فِيْ مايو. كَمْا يطمح عداني إلَّى أن يصبح أكبر منتج للطاقة الخضراء فِيْ العالم وقال إنه سيستثمر 70 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة.

تعمل مجموعة Adani فِيْ مجالات متنوعة بما فِيْ ذلك البنية التحتية والسلع وتوليد الطاقة ونقلها والعقارات. استحوذت شركة Adani على حصة 74٪ فِيْ مطار مومباي الدولي، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا فِيْ الهند، فِيْ سبتمبر 2022، وهِيْ الآن أكبر مشغل للمطارات فِيْ البلاد.

Adani Infrastructure Group هِيْ أكبر منتج للفحم الحراري فِيْ الهند وأكبر تاجر فحم.

بيل جيتس

واحتل الملياردير الأمريكي بيل جيتس المرتبة الخامسة فِيْ قائمة المائة مليار دولار، بصافِيْ ثروة قدرها 105.3 مليار دولار.

تراجعت ثروة مالك شركة مايكروسوفت بمقدار 23.7 مليار دولار لتصل إلَّى 105.3 مليار دولار فِيْ 22 يوليو 2022، مما رفع ترتيب جيتس بين المليارديرات إلَّى المركز الخامس من المركز الرابع فِيْ القائمة السنوية للمليارديرات، وتراجعت أسهم مايكروسوفت منذ 11 مارس الماضي. بنسبة 5.4٪ لتصل إلَّى 264.8 دولار بنهاية 21 يوليو.

كَمْا تبرع جيتس بحوالي 57 مليار دولار لمؤسسة جيتس حتى الآن، بما فِيْ ذلك منحة بقيمة 20 مليار دولار تم الإعلان عَنّْها هذا الشهر. كانت معظم تبرعاته المبكرة عبارة عَنّْ منح أسهم من Microsoft. استثمر جيتس فِيْ عشرات الشركات بما فِيْ ذلك Canadian National Railway و AutoNation، أحد أكبر مالكي الأراضي الزراعية فِيْ الولايات المتحدة.

لاري إليسون

احتل الملياردير الأمريكي لاري إليسون المرتبة السادسة فِيْ قائمة المائة مليار دولار، بصافِيْ ثروة قدرها 102.9 مليار دولار.

وعلى الرغم من تراجع ثروة إليسون بقيمة 3.1 مليار دولار لتصل إلَّى 102.9 مليار دولار حاليًا، إلا أنه صعد فِيْ ترتيب المليارديرات إلَّى المركز السادس مقارنة بالمركز الثامن فِيْ قائمة فوربس للمليارديرات السنوية لعام 2022 الصادرة فِيْ أبريل الماضي.

يمتلك إليسون حوالي 35٪ من شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، ويترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب مدير التكنولوجيا فِيْها. كَمْا ترك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2014 بعد 37 عامًا من الاستمرار فِيْه.

انضم إليسون إلَّى مجلس إدارة Tesla فِيْ ديسمبر 2022، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة فِيْ وقت سابق من ذلك العام.