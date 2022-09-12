هزيم الرعد كلمات مكتوبة، تعتبر أغنية هزيم الرعد من ابرز واشهر الاغاني التي قام بغنائها الفنان والمطرب السوري طارق العربي وبالتالي فان كلمات هزيم الرعد واحدة من أقوى وابرز مسلسلات الأنمي المأخوذة من مجموعة المانجا اليابانية وهي مصنفة تحت فئة الأكشن والتشويق والرومانسية والخيال العلمي وحققت هذه الكلمات نسبة عالية من المشاهدات حول العالم واصبح المغني البارز طارق العربي من اشهر المغنيين في الوطن العربي.

من هو طارق العربي ويكيبيديا

طارق العربي تركان فنان ومغني وكاتب أغاني للأطفال يحمل الجنسيتين السورية والجزائرية. ولد ونشأ في الجمهورية العربية السورية وتحديداً في محافظة دمشق في الثاني والعشرين من آب (أغسطس) 1959 م. عمره 63 سنة يعتنق الإسلام. أكمل دراسته. في مدارس محافظة دمشق، انتقل بعد ذلك لإكمال دراسته في كلية الفنون الجميلة قسم النحت، لكن لظروف مالية لم يكمل دراسته. ثم بدأ حياته في مجال العزف على الجيتار والغناء، وأصبح من أشهر الفنانين في الوطن العربي. متزوج وأب لثلاثة أبناء “محمد وتالا وديما”.

كلمات هزيم الرعد مكتوبة

فيما يلي نستعرض الكلمات الكاملة لأغنية المسلسل الياباني هزيم الرعد على النحو التالي وهي للفنان المشهور والبارز طارق العربي:

هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد

ابرقي ارعدي إبْطَالًا وعدوك أَنْبَل وَعَد هَزِيم الرَّعْد

جاؤوك بِصَوْت الْحَقّ الهادر كهزيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد

بِسُيُوف أَقْوَى مِنْ نَارٍ عَرَفْتَ كَيْفَ الرَّدّ هَزِيم الرَّعْد

ماهنت وَلَن تهني بَلْ مِنْ أَجَلِك ثَار اشْتَدّ هَزِيم الرَّعْد

هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد

هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد

مَا عَاشَ الظَّالِم يسبيك وَفِينَا نَفْس يُعَدّ هَزِيم الرَّعْد

بحنيني بِدَمَي أَفْدِيك وروحي تَنْبُت مَجْد هَزِيم الرَّعْد

هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد

هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد

ابرقي ارعدي إبْطَالًا وعدوك أَنْبَل وَعَد هَزِيم الرَّعْد

جاؤوك بِصَوْت الْحَقّ الهادر كهزيم الرَّعْد هَزِيم الرَّعْد

بِسُيُوف أَقْوَى مِنْ نَارٍ عَرَفْتَ كَيْفَ الرَّدّ هَزِيم الرَّعْد

ماهنت وَلَن تهني بَلْ مِنْ أَجَلِك ثَار اشْتَدّ هَزِيم الرَّعْد .

استمع الى اغنية هزيم الرعد

يمكن لجميع محبي مسلسل الأنمي هزيم الرعد الاستماع إلى الأغنية الأصلية التي تأتي قبل عرض كل حلقة من حلقات المسلسل، من خلال المقطع الصوتي المرفق أدناه.

تحميل اغنية هزيم الرعد

أغنية هزيم الرعد هي من أشهر وأبرز الأغاني التي حصدت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب منذ بداية إعلانها حتى يومنا هذا، حيث حصدت ما يقارب 4.8 مليون مشاهدة على منصة Spacetoon الرسمية على اليوتيوب، و يمكنكم تحميل أغنية هزيم الرعد الأصلية عبر رابط الموقع على الإنترنت من خلال الرابط التالي يمكنك مشاهدة وتحميل اغنية هزيم الرعد “من هنا”

أهم أعمال الفنان طارق العربي

قدم الفنان والمؤلف طارق العربي مجموعة من أغاني الرسوم المتحركة ومسلسلات الأطفال والتي حققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب، وهنا نستعرض أبرز تلك الأعمال

صقور الأرض.

فرسان الفضاء.

الماسة الزرقاء.

موكا.

تأثير سونيك السريع.

بينكي وبرين.

مغامرات الحنين.

اكاديمية الشرطة.

الرمية الملتهبة.

صاعقة.

أسطورة زورو.

كلمات هزيم الرعد من تأليف الفنان والغني الشهير السوري طارق العربي والتي لاقت هذه الكلمات على اعجاب الملايين من الناس والتي تم اقتباس كلمات هزيم الرعد من سلسلة المانجا اليابانية وهي من الكلمات التي تندرج بعناصر الاثارة والتشويق والمتعة والمطرب السوري قام بتأليف كلمات هزيم الرعد والكثير من الاعمال الغنائية المميزة الاخرى والمختلفة.