هشام ربيع يعود لأم أولاده.. ويؤكد “بوسي ليست عاقة”

بمجرد زواج أحد المشاهِيْر، تبدأ شائعات الانفصال فِيْ جميع أنحاء المواقع الإلكترونية وصفحات الأخبار، مع وبدون ذريعة.

انتشرت مؤخرًا شائعات كثيرة عَنّْ انفصال الفنانة المصرية بوسي عَنّْ زوجها مصفف شعر الشهر هشام ربيع، بعد شهُور قليلة من زواجهما، بسبب خلافات لم يتمكنوا من حلها.

هشام ربيع عدت مع أم أولادي.

بعد الضجة التي أحدثتها أنباء انفصالهما، خرج الزوجان لنفِيْ الشائعات على طريقتهما، وبدأ الأمر مع هشام ربيع الذي أكد أن خبر خلافه مع زوجته بوسي كاذب، و لا علاقة له بالواقع، مشيرة إلَّى أن قيمة بوسى زادت بالنسبة له بعد موافقتها على العودة إلَّى والدتها وأولادها.

وكشف ربيع، خلال مقابلة هاتفِيْة مع الإعلامية بسمة وهبة، التي عادت لزوجته الأولى منة محمد، قائلة “عدت إلَّى والدة أبنائي وأولادي معًا فِيْ كل موقف، وازداد توازن بوسي معي عَنّْدما وافقت، أعود إلَّى أم الأطفال “.

بوسي ليس عائقا أمام والده

من ناحية أخرى، أشار ربيع إلَّى أن بوسي قلقة من الاتهامات الموجهة إليها بأنها ابنة والدها معاقة، وأضاف “لقد صلحت بينها وبين والدها وأخبرتها أننا نريد التقاط صورة مع كل واحدة من أفرادها. نحن.” أخرى والتقط الصورة حتى يفهم الناس أنك غير مطيع، لكنها قالت إنني لا أهتم بالناس، فأنا عاملة ربنا “. .

بوسي علمت بوفاة والدي بعد جنازته

ويأتي تصريح ربيع بعد أن لم يكن بوسي حاضرا فِيْ جنازة والده.

وأوضح بوسي حينها أنه علم بوفاة والده بعد يومين من دفنه قائلاً “لما سمعت بوفاة والدي تحدثت مع أخواتي وأخبرتهن قبل يومين بدفنني، وهذا بسبب وجود هم الناس الذين يريدون أن يروا أنني أبدو مثل الوحش أمام الرأي العام “.

وتابع، فِيْ مواجهة الانتقادات بأنه تجاهل جنازة والده “لن أذهب إلَّى جنازة والدي، حتى لو جرحني ذات يوم، ولا أريد الرد على الاعتداء الذي يقومون به”. عليّ بالصمت، وسيكون هناك هجوم من قبل أناس لا يعرفون الحَقيْقَة ويهِيْنونني “.

بوسي تنفِيْ الانفصال

من جهتها، ردت المطربة المصرية الشعبية على خبر انفصالها بنشر صورتين رومانسيتين مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، لتضع حداً للتكهنات والشائعات.

وعلقت بوسي الصورتين بقلوب حمراء دون التعليق عليهما حيث ظهر زوجها هشام ربيع وهُو يقبلها على خدها.

شائعات الانفصال

جاء الحديث عَنّْ انفصال بوسي وهشام ربيع بعد ظهُور الأخير مع زوجته الأولى، حيث قال متابعون إن بوسي حذفت اسم زوجها هشام ربيع من صفحته على إنستجرام، وكذلك صفحتها على فِيْسبوك. اسم الفنانة المصرية على انستجرام.

فِيْ غضون ذلك، عادت الزوجة الأولى، منة محمد، لمتابعة رواية زوجها.