الفنان المصري هشام سليم ديانته زوجته عمره اولاده واهم المعلومات

ما هي ديانة هشام سليم، يعد الفنان هشام سليم من الفنانين المصررين الكبار والذين قدموا العديد من الأعمال الفنية الواعدة، حيث لمع اسم هشام سلي الفترة الأخيرة عبر منصات الواصل الإجتماعي، وذلك بعد إعلان نقابة الفنانين المصرية عن وفاة هشام سليم بعد تعرضه لمرض السرطان، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر، مما كثرت التساؤلات لتعرف على ديانة هشام سليم

من هو هشام سليم ويكيبيديا

تجاوزت مسيرة هشام سليم في التمثيل ما يقرب من خمسين عامًا، ويمكن تلخيص معلوماته الأكثر أهمية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل هشام محمد صالح سليم.

الاسم المستعار هشام سليم.

تاريخ الميلاد 27 يناير 1958 م.

مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الزوجة ميرفت النحاس نادية.

بنون نور، زين الشرف، أنا منقسم.

التحصيل الدراسي تخرج من كلية السياحة والفنادق.

الما الأم جامعة حلوان.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة المصرية

المهنة ممثل.

سنوات نشاطه بدأ نشاطه الفني من عام 1972 م – حتى الآن.

هشام سليم السيرة الذاتية

هشام سليم ممثل تعود أصوله إلى جمهورية مصر العربية. هو نجل المايسترو صالح سليم. نشأ هشام في أسرة فنية، حيث كان شقيقه يعمل في المجال قبله وزوج الممثلة يسرا، لكنه ابتعد عن دراسته بالتمثيل ليكمل كلية السياحة والفنادق، لكنه استطاع أن يفعل ذلك. لعب الأدوار وأداها بشكل جميل، فأكمل مسيرته التمثيلية وتوج هذه الموهبة بدراسته في لندن في الأكاديمية الملكية للفنون. هشام سليم الذي بدأ بطولة الأدوار في أوائل السبعينيات، ظل عالقًا في ذاكرة الشعبين المصري والعربي بتمثيله العفوي وأدائه الرائع.

ما هي ديانة هشام سليم

عاش هشام سليم مع أهله في جمهورية مصر العربية، كما وعاش مع بيئة إسلامية محافظة على العادات والتقاليد، ويرجع دين هشام سليم الى الديانة الإسلامية وكل ما تم إشاعته حول ديانة هشام سليم أنه مسيحي الجنسية عاري عن الصحية، حيث أصبح اسم هشام سليم ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن خبر وفاة هشام سليم

من هي زوجة الفنان هشام سليم

يبلغ هشام سليم حوالي 64 عامًا، ولد في نهاية شهر يناير 1958 م، لكن لسنوات عديدة قام سليم بتأليف الشاشة السينمائية منذ ظهوره المبكر في سن العاشرة في دوره الأول جنبًا إلى جنب مع الفنانة فاتن حمامة. الفنان أحمد مظهر، يذكر أن ملفه الاحترافي حافل بالأعمال الناجحة، رغم غيابه المتكرر عن المشهد بسبب انشغاله بدراساته، إلا أنه عاد إلى التمثيل بشكل احترافي في أوائل الثمانينيات حيث تزوج في بداية شبابه فتاة من خارج الوسط الفني تسمى “مرفت النحاس” وأنجبت بناتها الثلاث، لكنهما انفصلا وتزوجت. بقي مع ابنتيها بمفرده مع نورا،

من هي ابنة هشام سليم

يمتلك هشام سليم حسابًا رسميًا على فيسبوك يتفاعل من خلاله متابعيه، حيث وافق على حبهما له وللفنه، كما ينشر سليم صورًا له على حسابه وينشر أيضًا صور تجمعه مع نجله الأصغر نور الذي يستقر. معه. يذكر أن هشام سليم غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبرر غيابه حيث أنه مقيم حاليًا في العين السخنة لاستكمال علاجه من مرض السرطان، يمكن الدخول إلى حساب هشام سليم على فيسبوك “”.

حسابات هشام سليم

أثار هشام سليم الجدل بعد أن تحدث عن ابنته نورا. ظهر في برنامج شيخ الحارة يتحدث عن قرار الأخير التحول. وقال سليم إنه رفض قرار ابنته عندما أخبرته في سن المراهقة أنها تريد إجراء العملية، وتحولها من فتاة إلى صبي بسبب العادات والتقاليد ورفض المجتمع العربي لمثل هذه العمليات. لكنه رأى أن ابنته لم تكن في جسدها، وأن قرارها كان صائبًا منذ البداية، وشجعها على اتخاذ هذه الخطوة، وقال إن نورا لجأت إلى الشاب نور، وهو يمارس حياته الطبيعية. كشاب في الوقت الحاضر.

يعد هشام سليم من مواليد 1958 كما وانه يعتبر من الشخصيات المشهورة والبارزة في الوطن العربي، ويعتنق الديانة الإسلامية، متزوج وله إنه واحدة اسمها نور، وله العديد من الحسابات الشخصية عبر منصات التواصل الإجتماعي ومن أهمها حسابه على الفيس بوك.