هشام سليم.. مات بثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا.. وهذه قصصه مع زوجاته وبناته

توفِيْ الممثل المصري هشام سليم عَنّْ عمر يناهز 64 عامًا، بعد إصابته بسرطان الرئة لبضعة أشهر، وهُو المرض الذي يعد ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشارًا فِيْ العالم، والسبب الرئيسي للوفاة بمرض السرطان فِيْ مصر. أمريكا.

كان لحشان سليم دور درامي وسنيمائي فِيْ مصر بالطبع، وشارك فِيْ حوالي 40 مسلسلًا و 52 فِيْلمًا وبرامج ومسرحيات ومسلسلات إذاعية أخرى.

هُو عادل البدري فِيْ مسلسل ليالي الحلم، حسني النعماني فِيْ “أرابيسك”، هشام أنيس فِيْ “الراية البيضاء”، الرائد فتح الله الحسيني فِيْ “المصراوية”، المحامي بكر فِيْ. “مواضع فِيْ القلب”، وشمس الدين الناجي فِيْ “الحرافِيْش”. والإعلامي محمود كَمْال فِيْ فِيْلم “خيانة” وعادل فِيْ “حرب الجواسيس” ومعتز فِيْ “لحظات حرجة” وقائمة أدواره تطول.

ولادتك

ولد هشام عام 1958 فِيْ القاهرة، وهُو نجل لاعب كرة القدم المصري صالح سليم، وتخرج فِيْ كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان. لم يقتنع بلعب كرة القدم مثل والده، فاختار التمثيل بعد أن أظهر موهبته فِيْها، وكان أول ظهُور له هُو ابن الفنانة الراحلة فاتن حمامة فِيْ فِيْلم “Empire of M” للمخرج حسين كَمْال.

أما أحدث الأعمال، فهُو مسلسل 2022 “Back Attack” الذي تناول أحد أهم ملفات المخابرات المصرية، حيث تم تنفِيْذ سلسلة من العمليات السرية لكشف مخططات ومخططات الإرهاب.

ضجة تصريحاته فِيْ 2022

تسبب الفنان هشام سليم فِيْ حالة من الارتباك فِيْ مايو 2022 بسبب تصريحاته حول ابنته التي أعلنت أنها متحولة جنسيا لرجل وتغير اسمها من نورا إلَّى نور، خلال أدائها لـ “شيخ الحارة ودرعا”. برنامج مع إيناس الدغيدي.

قال فِيْ ذلك الوقت إن ابنته، منذ ولادتها، شعرت أنها ليست طبيعية وكان لديها دائمًا شكوك حتى بلوغها سن 18 عامًا، للتأكد من أنها ليست امرأة بل رجل.

جرب الأدوية لتكتشف ماهِيْتها.

وفِيْ عام 2022، حاول أحد المذيعين إخضاعه على الهُواء بعد عرض مقطع فِيْديو له يقول “شربت مادة مخدرة وكذا”. وتابع “لا يوجد سبب. هذه المادة المخدرة هِيْ مادة وحشية. أردت أن أعرف ما هِيْ، لذا جربتها عَنّْدما وجدتها أمامي”.

زيجاتهم

عاش هشام سليم حياة زوجية غير مستقرة. فِيْ بداية حياته، ارتبط بالسيدة مرفت مصطفى النحاس، وانفصلا فِيْما بعد. لديه 3 بنات هن نور وزين الشرف وقاسمات. الاول هُو الوحيد الذي يعيش معه وانكسرت علاقته بالاثنين الاخيرين.

وأضافت المعلومات أن سليم كان مرتبطا بزوجته الثانية نادية عَنّْدما بعثت له برسالة تعزية بعد وفاة والده عبر بريد إلكتروني من السعودية لم يكن يعرفها لكنها تعرفه فأرسلت له درعًا. مع شجرة عائلتها ورفضت إرسال صورتها خوفا على أقاربها فِيْ مصر.

استمر حديثهما معًا، وفِيْ إحدى الرسائل أعربت عَنّْ رغبتها فِيْ الزواج منه فِيْ الجنة، فسألها إذا كانت مجنونة، فأجاب مازحا “لكنني لن أكون فِيْ الجنة وأنت ستذهب إلَّى فارغ.”

وارتبطت الفنانة بزوجته الثانية بعد ذلك عَنّْدما زارت مصر قائلة عَنّْها فِيْ أحد لقاءاتهما “شخص ما وجد دلع ومدللاش، بارك الله فِيْني يارب، إنها جميلة جدًا وشيلاني فِيْ كفوف الراحة”، لكنهما انفصلا.

وسبق أن ذكر أنه مطلق الآن ولا يزال يحب زوجته الثانية ويأمل أن يعودوا ويخطبوا مرة أخرى، قائلاً “تزوجت مرتين وطلقتهما، لكن فِيْ المرة الثانية أحبها حتى الآن”.

تصريحات سابقة عَنّْ بناته

وبالعودة إلَّى تصريحات إعلامية سابقة عَنّْ بناتها، انفجرت دموع الفنانة المصرية فِيْ مقابلة مع منى الشاذلي، عام 2013، قائلة “أريد أن أخبرك أن المال لا يعَنّْي شيئًا، فأنا على استعداد لمنحك روحي. “

وفِيْ مقابلة أخرى عام 2017، مع لميس الحديدي، قال “أنا لا أراهم إطلاقا، لم يحدث لي، لأن والدتهم كرهتهم من أجلي. ذات يوم طلقت والدتهم، قلت والدهم، ليس لدي المال من عين ابنتك “.

أيضًا فِيْ عام 2017 ؛ وقال هشام سليم خلال لقائه مع برنامج “عشرة فِيْ المساء” إن الحكومة ساعدت فِيْ إبعاد ابنتيه عَنّْه بسبب قانون الرؤية. وبهذه الطريقة شعر أنها إهانة له ولهم فتوقف.

مع إيناس الدغيدي، أوضح هشام سليم أنه أب لم يفشل، لكن علاقته بأبنائه فِيْ الصغر كانت متوترة بسبب تربيتهم، قائلاً “أردت زرع عادات قديمة فِيْ نفوسهم، لم يفعلوا ذلك”. عَنّْ معَنّْاه فِيْ ذلك الوقت، لذلك كنت أعتبر دقة قديمة “.

وأضاف “أطفالي يحبونني، وربما لم يحبوني منذ فترة طويلة، لكن عَنّْدما كبروا وقابلوني أحبوني وكانوا هم الأوائل. لم يحبوني لأنني كنت أحاول تربية يحتاجون إليها ويفهمونها عَنّْ العادات القديمة، لكنهم لم يفهموها، وعَنّْدما يكبرون، فهموها “.