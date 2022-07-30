هــل نتف الشعر الأبيض يزيده تعرف على التفاصيل كاملة هنــا

نتف الشعر الرمادي الذي يمكن أن يظهر فِيْ الشعر من الأشياء التي يتجنبها الكثير من الناس، فِيْما يتعلق بالشيب الذي يمكن أن يظهر فِيْ سن مبكرة، فِيْ سياق مجموعة كبيرة من الناس الذين يعتقدون أن إزالته بهذه الطريقة له ضيق. تتعلق بزيادة امتداده على الرأس أو اللحية أو الحاجب، وفِيْ هذا الصدد أبرزت العديد من الدراسات فِيْ العالم هذه الحَقيْقَة وهِيْ زيادة الشيب فِيْ حالة الشيب سواء فِيْ الشعر أو الحاجب، وسنستعرض كل التفاصيل من خلال هذه السطور.

نتف الشعر الرمادي هل يزيده

وفِيْ هذا الصدد، نجد أن تفاصيل هذا السؤال قد كشف عنها مجلس الصحة الخليجي، خلال الساعات القليلة الماضية، تم نشر معلومات مهمة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، تفِيْد بأن هذه خرافة، و أنه تم التأكيد على أن إزالة الشعر الرمادي بشكل متعمد لا يؤدي إلى مزيد من النمو كَمْا يعتقد الكثيرون بحسب CNN، كَمْا أضاف المجلس من خلال تصريحات مهمة أن إزالة البصيلات البيضاء لا يساهم فِيْ عودة الشعر إلى لونه الطبيعي. . ، كَمْا أوضحت أن السبب الرئيسي الذي قد يكون وراء ظهُور الشعر الأبيض على الرأس يعود إلى نقص مادة الميلانين فِيْ الجسم.

أسباب ظهُور الشعر الأبيض على الرأس

لقد أثبتت العديد من الدراسات أن هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهُور الشيب على الرأس، ووجدنا أنه يمكن أن يظهر عند الشباب وليس فقط فِيْ حالات تقدم العمر، وقد أفادت العديد من الدراسات المتخصصة أن السبب بالنسبة لظهُور الشيب بشكل عام فهُو نفس مادة الميلانين فِيْ الجسم، وهناك أكثر من طريقة يمكن اتباعها لعلاج هذا النقص وذلك لمنع ظهُور الشيب على الرأس ولكن ظهُور لا يمثل الشيب أي خطر واضح، كَمْا ثبت أن إزالة الشعر الرمادي لا يؤثر بشكل فردي على ظهُور الشعر الأبيض بكثرة سواء على شعر الرأس أو الحاجبين أو غيرهما.