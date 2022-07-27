هــنا رَابِطْ … نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس مَوعِد إعلان النتائج رسمياً رَابِطْ بوابة الأزهر

ستظهر نتيجة ثانوية الأزهر برقم المقعد الذي يبحث عنه جميع طلاب الأزهر عند ظهُور نتيجة ثانوية الأزهر 2022 حيث تفوقت مؤشرات البحث على جوجل فِيْ السنوات القليلة الماضية.ساعات ونتيجة ثانوية الأزهر من المرجح أن تظهر المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق الدخول إلى رَابِطْ بوابة موقع الأزهر الإلكتروني، واتباع بعض الخطوات للحصول على النتيجة فِيْ أسرع وقت ممكن، فور ظهُورها والإعلان عنها.

نتيجة ثانوية الأزهر

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر الثانوية أنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القليلة القادمة عبر رَابِطْ بوابة الأزهر الإلكترونية. تم الانتهاء من جميع أوراق الموضوع يوم الأربعاء الماضي، وتم البدء فِيْ أعمال ة والتدقيق على الدرجات، وسيتم إعلان النتيجة من قبل الإمام الأكبر د.

مَوعِد إعلان نتيجة ثانوية الأزهر 2022

بعد أن أنهى طلاب شهادة الأزهر امتحاناتهم فِيْ 7 يوليو، حيث استمرت شهرًا كاملاً، بدأت الامتحانات فِيْ 7 يونيو، وتأخر إعلان نتائج الثانوية الأزهرية بسبب عيد الأضحى. والتي حدثت خلال فترة تصحيح الوثيقة التي استمرت أسبوعا كاملا تم خلالها. جميع أجهزة الدولة فِيْ إجازات رسمية مما تسبب فِيْ تعطيل الفحوصات المدرسية لعملية التصحيح، والآن ننتظر إعلان نتائج الأزهر الشريف المقرر إعلانها قريباً رغم أن مَوعِد إعلان لم يتم تحديد النتائج، ستكون فِيْ نهاية هذا الشهر أو خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

كيفِيْة الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2022

يمكن لطلاب ثانوية الأزهر الحصول على نتائجهم بالدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لعرض النتائج من خلالها بوابة الأزهر.

ثم اختيار نتائج الاختبار، وإدخال رقم جلسة الطالب بشكل صحيح، ثم تحديد القسم العلمي أو الأدبي، ثم الضغط على استعلام النتيجة، وستظهر نتيجة الطالب بمجرد اعتمادها وإعلانها من قبل الشيخ الأزهر.