هكذا احتفلت والدة سعد لمجرد بزواجه من صديقته غيثة العلاكي

احتفلت النجمة المغربية نزهة الركركي، والدة الفنان المغربي سعد لمجرد، بزواجها، متمنية له السعادة والتوفِيْق، ومن زوجته غيث العلاقي.

ووثقت نزهة مقطع فِيْديو عبر حسابها على انستجرام، يظهر فِيْه سعد وزوجته غيث، وقالت “الله يسعدك يارب .. الله يرضى عَنّْك .. مبروك”.

كَمْا نشر صورة لسعد لمجرد وزوجته، وعلق عليها بقولها “مبروك حبيبي. الله يوفقك بالخير. الحمد الله. فرحتنا لا توصف. شكرا جزيلا”.

تلقت الفنانة المغربية التهاني والتبريكات من جمهُورها، متمنية أن يعيش نجلها سعد حياة سعيدة.

سعد لمجرد يفاجئ الجمهُور بإعلان زواجه …

وكان سعد لمجرد قد صدم الجمهُور بإعلان زوجته مساء السبت، نيابة عَنّْ صديقه المقرب غيث العلاقي.

وعلق مؤخرًا عبر حساباته على مواقع التواصل “بسم الله الرحمن الرحيم (ومن آياته أنه خلقكَمْ من نفوسكَمْ نسائكَمْ حتى تسكنوا فِيْها وتصيروا.

وأضاف “أسأل الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يرزقني فِيْه، وأن أكون مصونًا بالرخاء والذرية الصالحة. إنه قوي على كل شيء”.

من هِيْ غيتة العلاقي

غيث العلاقي من أقرب أصدقاء لمجرد، حيث شوهدوا معًا فِيْ مناسبات عديدة وشاركوا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت من أكثر الأصدقاء الداعمين له فِيْ قضية الاغتصاب. الذي تبعه فِيْ فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية.

ينحدر غيث العلاقي من إحدى العائلات العريقة فِيْ مدينة مراكش، وكان له علاقة قديمة بالفنان المغربي، رغم رفض والدته الفنانة نزهة الرقركي، لهذه العلاقة والتقارب.

غيث العلاقي هِيْ أيضا سيدة أعمال من مراكش تقيم فِيْ كندا. تمتلك فنادق فِيْ حي Gueliz الحصري فِيْ مراكش. كَمْا كانت أول من انضم إلَّى سعد لمجرد فِيْ فرنسا لدعمه بعد تهمة الاغتصاب الثانية.

بدأ اسم غيث العلاقي بالانتشار منذ 2014، عَنّْدما شوهد سعد لمجرد معها فِيْ أكثر من صورة، وفِيْ ذلك الوقت كانت هناك شائعات متضاربة حول علاقة الثنائي، وانتشر الخبر عَنّْ علاقتهما، لكن سعد. ونفت لمجرد ذلك وأكدت أن غيثة صديقة مقرّبة وتعتبرها من أفراد الأسرة.

بعد أربع سنوات، عاد اسم غيث العلاقي إلَّى ساحة التواصل الاجتماعي، وكان ذلك فِيْ أغسطس 2022، بعد أن كانت أول من اتصل به لمجرد اعتقاله فِيْ مطار فرنسا بتهمة الاغتصاب. ؛ أثار هذا التكهنات حول علاقتهما.