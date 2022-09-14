هكذا تجاهلت منة عرفة قرار حبس طليقها محمود المهدي

لم تهتم الفنانة المصرية الشابة، منة عرفة، بقرار حبس زوجها السابق محمود المهدي، وتجاهلت الأمر تمامًا، حيث وثقت مقاطع فِيْديو لها من خلال قصتها على موقع إنستجرام، وتقدم لها وهِيْ تقوم بعملية إعادة لمس جمالية. بشرة وجهك.

كَمْا ظهرت منة عرفة فِيْ فِيْديو آخر، تهنئ صديقتها “مي” وتقف بجانبها، على الافتتاح معها، وتتطلع للترويج له.

وقال متابعون إن منة عرفة تحاول النأي بنفسها عَنّْ هذه القضية التي عرّضتها فِيْ السابق لمشكلات وإحراج مع نجوم الفن تحدث عَنّْها محمود المهدي واتهمتهم بإهانتهم.

والمثير للدهشة أن منة عرفة اتهمت بعدم إعالة زوجها السابق

كَمْا فوجئ آخرون بتعليقات البعض على مواقع إعلامية، متهمين منة عرفة بعدم دعم زوجها السابق بعد صدور قرار بحبسه، مشيرين إلَّى أن الأمر ليس من شأنها، حيث انفصلا ودخلا. فِيْ علاقة. خلافات كبيرة تتمثل فِيْ قيام المهدي بشن هجوم عَنّْيف على والدته علنا ​​بعد إعلان الطلاق، واتهامها بأنها سبب ما حدث بينه وبين ابنتها، وأنها استغلت عليه ماليا.

وقال أحد المتابعين إن محمود المهدي يجب أن يتحمل تبعات الهجوم الذي شنه على مجموعة من نجوم الفن منهم إلهام شاهِيْن وروجينا وغيرهما، مشيرًا إلَّى أنه من المتوقع أن يعاقب قانونًا فِيْ النهاية.

سجن محمود المهدي لمدة عام مع العمل

حكَمْت محكَمْة جنح الدقي على محمود المهدي بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وكفالة 5000 جنيه إسترليني لوقف تنفِيْذ الحكَمْ بانتظار استئناف الحكَمْ ؛ ووجهت إليه تهمة إهانة وقذف الكابتن بالوكالة أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا.

وقال المحامي شعبان سعيد فِيْ دعواه إن محمود مهدي أهان الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا من خلال إحدى الصحف فِيْ جنحة الدقي رقم 10091 لسنة 2022 م.

وأضاف أن المتهمين استخدموا اتهامات القذف والقذف، حيث اعتاد الظهُور فِيْ وسائل الإعلام المختلفة لإهانة أشرف زكي، وزوجته، وشتى الفنانين، والتشهِيْر بهم. الأمر الذي دفع أشرف زكي لمقاضاته بتهمة الإساءة إليه وعائلته ومختلف الفنانين.

اغلاق حسابي محمود المهدي على انستجرام وفِيْسبوك

وسبق أن أغلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فِيْ مصر حسابات محمود المهدي، على فِيْسبوك وإنستجرام، فِيْ مايو الماضي، بعد أن نشر سلسلة من المشاركات التي تضمنت “تشويه سمعة وتشهِيْر بأعراض مختلف الفنانين المصريين”، بحسب لقرار المجلس.