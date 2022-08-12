هكذا تحدث The Line ثورة في طريقة البناء المستقبلية

قال المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في الخط، طارق قدومي، إن مدينة نيوم المخطط لها في المملكة العربية السعودية ستضع معيارًا جديدًا للحياة الحضرية وتحدث ثورة في طريقة بناء البناء في المستقبل.

نحن نعتبر The Line فرصة فريدة لوضع معيار جديد للجمع بين الرخاء والعيش والحفاظ على البيئة.

وقال في مقابلة مع مجلة Dezeen “تتمتع المدينة السعودية بالإمكانيات التكنولوجية والمادية لإحداث ثورة في أسلوب حياتنا الحضري الحالي من الصفر، حيث تقدم بديلاً لنماذج المدن التقليدية حيث يمكن تلبية جميع الاحتياجات اليومية. خمس دقائق سيرا على الأقدام “.

يعتبر الخط علاجًا للعديد من المشكلات الرئيسية

وأضاف سيكون هذا التصميم علاجًا للعديد من المشكلات التي تواجه المدن الحديثة، مثل هيمنة السيارات، وتلوث الهواء، والوصول إلى الأشخاص والخدمات بطرق لم يكن من الممكن تصورها سابقًا، مضيفًا أن المدينة ستلتزم أيضًا بأن تكون مدينة الكربون الصافي، وهذا يشمل استخدام مواد البناء الخضراء ؛ تأكد من اختيار المنتجات التي تحتوي على أقل انبعاثات كربونية.

حماية الحياة البرية

قال المدير التنفيذي للتخطيط العمراني “سيتم أيضًا دمج Nature Corridors في التصميم”، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لحماية الحياة البرية المحلية هي أيضًا مفتاح لتصميم مدينة خطية. على عكس المدن التقليدية، سيضمن The Line دمج الطبيعة في النسيج العمراني.

يعتبر الخط مرادفًا للتغيير بالنسبة لنا، ونرى أنه فرصة فريدة لوضع معيار جديد للجمع بين الرخاء والعيش والحفظ، ونرى أنه فرصة عظيمة للتعلم والمساهمة في المحادثة الأكبر حول مستقبل كوكبنا، وهو أحد أحدث الأمثلة على المدن الطموحة عالية التقنية التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم لمعالجة مشاكل مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.