هكذا تلقت نادين الراسي خبر وفاة شقيقها جورج

قالت الصحفِيْة رجاء ناصر الدين، الصديقة المقربة للممثلة اللبنانية نادين الراسي، إن الأخيرة تلقت نبأ وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، أثناء تواجدها فِيْ منزلها بمنطقة حازمة. .

وأضاف ناصر الدين أنه فور انتشار الخبر، كان يتطلع إلَّى التواجد مع الفنانين زياد برجي ونيكولا سعادة نخلة إلَّى جانب نادين الراسي لتعزيها على خسارتها الكبيرة حيث كانت تربطه بها علاقة وطيدة للغاية. شقيق.

وكشف أن نادين الراسي تمر بأصعب لحظات حياتها وهِيْ تمر بحالة نفسية سيئة بسبب رعب المأساة، معلقا “هِيْ حاليا فِيْ منزل عائلتها فِيْ مستيتا بمنطقة جبيل، حيث تعيل عائلته وتتقبل تعازيهم بوفاة شقيقه “.

كان من المقرر وفاة جورج الراسي يوم الاثنين المقبل 29 أغسطس.

على صعيد متصل، كشف الممثل القانوني للفنان الراحل جورج الراسي المحامي أشرف الموسوي، أن الجسد، بحسب تقرير الطب الشرعي، سليم، لكن به كسور فِيْ القفص الصدري وفِيْ الرأس نتاج القفص الصدري. كدمات قوية بعد اصطدام سيارته بالحاجز الخرساني على الحدود اللبنانية والسورية.

وأكد الموسوي أن الحادث وقع نتيجة قلة الإنارة بين نقاط المصانع السورية واللبنانية، منذ وقوع الحادث بعد عبور نقطة الأمن العام السورية وقبل كيلومتر من الحدود اللبنانية.

وأوضح المحامي أن زينة المرابي التي توفِيْت معه، هِيْ “المنسقة الخاصة لأعمال جورج الراسي، والدة لثلاث بنات صغيرات، وابنة عقيد متقاعد من الأمن العام، من مدينة العياط. العقارية وسكان طرابلس “.

يشار إلَّى أن الدفاع المدني أصدر بيانا أوضح فِيْه قيام عَنّْاصره بإخراج جثتي جورج الراسي والمرأة التي رافقته من داخل سيارته، الساعة الخامسة صباح اليوم السبت.

استخدم أفراد الحماية المدنية معدات الإنقاذ الهِيْدروليكية لتنفِيْذ المهمة، حيث تضرر هِيْكل السيارة بشدة من قوة الحادث.

كَمْا عمل عَنّْاصر الحماية المدنية على نقل الجثتين إلَّى مستشفى تعَنّْيل العام، بعد حضور الأجهزة الأمنية المناظرة واستكَمْال الإجراءات القانونية ذات الصلة.