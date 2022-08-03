هكذا حاولت قناة “شمس” امتصاص الغضب بعد إعلان برنامج إيمي تاتو قبل توقيفه

أثارت خبيرة التجميل المصرية إيمي كَمْال، والمعروفة فِيْ وسائل الإعلام بـ “إيمي تاتو”، جدلًا كبيرًا بعد إعلانها أنها ستستضيف برنامجًا بعَنّْوان “يوم القمر” على قناة “الشمس” الفضائية، والذي ظهر فِيْها مرة واحدة تمامًا. نفى تقديم برنامج بهذه الطريقة بعد الانتقادات والهجوم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

علمت “العرب اليوم” من خلال أروقة قناة “العرب اليوم” أن المسؤولين قرروا نفِيْ فكرة عرض على شاشتهم برنامج بعَنّْوان “يوم القمر” لخبيرة التجميل إيمي كَمْال، وذلك لامتصاص غضب المشاهدين. الشبكات الاجتماعية. الذي هاجمها كثيرا.

أصدرت إدارة القناة بياناً صحفِيْاً أوضحت فِيْه أسباب ما حدث، وأكدت فِيْه عدم وجود برنامج من هذا النوع على خريطتها، ولكن هناك سلسلة فقرات تم عرضها بشكل متتابع من خلال برنامج متخصص فِيْ مستحضرات التجميل، مع كانت “Imy Tattoo” إحدى فقراتها، وتم الانتهاء من استكَمْالها. من أذوناتها قبل إطلاقها، لكنها كانت فِيْ الواقع برنامج خبيرة التجميل “Imy Tattoo”، بالإضافة إلَّى محاولة حذف جميع الفِيْديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكات التي تؤكد على إدخال مثل هذا البرنامج لإنكار الفكرة فِيْ المقام الأول والتنصل من هذه الخطوة.

وقالت قناة الشمس الفضائية فِيْ بيان، إنه عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أوقف برنامج “إيمي تاتو” على القناة. بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة حول مخالفة البرنامج لرموز الإعلام ومخالفة شروط الترخيص الممنوح للقناة وإحالة المسؤول القانوني للتحقيق فِيْ المخالفات المنسوبة للقناة.

وقالت القناة فِيْ بيان لها “إن القناة بدأت بالفعل اتفاقية مع الضيوف والمذيعين لتقديم هذا المحتوى، وإننا لم نرغب فِيْ ذلك”. شريطة أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات مع الأذونات اللازمة من جميع الجهات المسؤولة قبل ظهُور البرنامج على شاشتك، وفِيْ الواقع، لم يتم نقل أي محتوى متعلق بالبرنامج على شاشة القناة أو منصاتها التي توجد عليها شبكات التواصل الاجتماعي “.

كَمْا علقت إيمي تاتو على حالة الغضب التي تولدت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها أنها قدمت برنامجًا على قناة “Soles”، قبل أن يقرر جدول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقافه.

وكتبت إيمي تاتو على صفحتها على الفِيْسبوك “الحمد لله، وكل الفضل لله، لا قدر الله وما يريده. أنا بصراحة لا أعرف لماذا كان هناك غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بين بعض وسائل الإعلام”. . خاصة للمبتدئين … العَنّْصر أكبر من حجمه. كان الموضوع بأكَمْله عبارة عَنّْ فقرة فِيْ برنامج قدمته فِيْ الأصل مذيع، والموضوع كامل أو منتهِيْ، ولا فرق معي “.

وأضاف “قبلتها بناء على طلب العديد من النساء حول تقديم معلومات وتجارب تتعلق بجمال المرأة وعلاقتها بالشعر والبشرة والوشم. البرنامج الوحيد الذي قبلته لأنه كان مخصصًا لفقرة عَنّْ النساء. فكرت فِيْ الأمر على أنه محادثة، مثل الدردشة على صفحة المطبخ أو الحصول على وشم. لقد نشأت فِيْ هذا الموضوع، ودود للغاية معها ومع معاشها التقاعدي، ولم يحدث أي فرق بالنسبة لي فِيْ المقام الأول.