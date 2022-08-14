اختيرت الفنانة المصرية مي عمر كأول عضوة فِيْ لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال البحرين لعام 2022. لما تتمتع به من موهبة وشعور أنيق بالموضة والجمال حسب رأي منظمي المسابقة.

وأكدت الصفحة الرسمية لملكة جمال البحرين الخبر عبر حسابها على إنستجرام فِيْ منشور مرفق بصورة الفنانة التي وصفوها بـ “ملكة جمال البحرين”، كتبوا فِيْه “يشرفنا أن نعلن أن النجمة المصرية مي عمر هِيْ إحدى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال البحرين الأولى فِيْ المنطقة.

وتابع “ملكة الموضة الرائعة والموهُوبة فِيْ مصر ستساعدنا فِيْ اختيار ملكة جمال البحرين 2022”.

من جهتها، أعادت مي مشراق نشر التدوينة عبر حسابها الخاص، معربة عَنّْ سعادتها بهذه الفرصة المهمة، وعلقت “أنا سعيدة جدًا أن أكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي وأؤمن بهذه المنصة التي تمكّن المرأة وتشجع الشباب على ذلك. عبّر عَنّْ مؤيديهم وفِيْ نفس الوقت تجربة مدهشة لمشاركة قصصهم الرائعة والملهمة مع العالم “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن منار نديم دياني، التي دخلت التاريخ العام الماضي بكونها أول امرأة من البحرين تشارك فِيْ مسابقة ملكة جمال الكون، ستتولى تتويج خليفتها فِيْ الحفل الذي لم يكن محل إقامتها بعد. تم الكشف عَنّْها.

والجدير بالذكر أن مي عمر تولي اهتمامًا خاصًا بخياراتها فِيْ مجال الأزياء والإكسسوارات.

شاركت مي صورة لها من إجازتها الصيفِيْة على إنستغرام، وهِيْ جالسة حافِيْة القدمين أمام المسبح وترتدي فستانًا قصيرًا لامعًا باللونين الذهبي والزيتوني موقعًا من دار الأزياء الفرنسية “فالنتينو”، والذي تكَمْن قيمته فِيْ الموقع الرسمي للعلامة التجارية، 3300 دولار.

نسقت مي مظهرها مع حقيبة من المخمل بلون الزيتون أيضًا، مزينة بشعار “فالنتينو” الخاص بالعلامة التجارية، والمرصعة بالكريستال المتلألئ، بقيمة 5940 دولارًا أمريكيًا.

وعلى الصعيد الفني، تستعد مي حاليًا لتصوير مشاهدها فِيْ فِيْلم “بنات رزق” إخراج مارك عادل وتأليف إسحاق إبراهِيْم، مع شيرين رضا وروجينا وأروى جودة وغادة عادل.

تدور وقائع المسرحية حول 4 فتيات من الأقارب، وتعيش كل واحدة منهم فِيْ بلد مختلف، لكنهم يجتمعون مرة أخرى لتنفِيْذ عملية سطو.