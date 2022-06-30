هلال ذي الحجة يزين سماء السعودية والوطن العربي اليوم

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه يمكن رؤية هلال شهر ذي الحجة بالعين المجردة مساء الخميس.

مراقبة الهلال

في تغريدة، استقطبت الجمعية عبر حسابها الرسمي على تويتر، رصد هلال الحج في سماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 01 ذو الحجة 1444 الموافق يونيو. 30 و 2022 والانتقال إلى بداية الليل.

وأكدت الجمعية أن الهلال يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة وهو يزين الأفق الغربي إذا كانت السماء صافية.

اليوم أول ذي الحجة

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت، الليلة الماضية، أن يوم الخميس 12/1/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 30 يونيو 2022 م، هو الأول من شهر ذي الحجة، وهو في عرفات. يكون يوم الجمعة الموافق 12/12/1444 هـ الموافق لتقويم أم القرى الموافق الثامن من يوليو، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت التالي.